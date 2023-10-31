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Илья Нежигай, редактор ленты

Над Днепром и Кривым Рогом сбили два БпЛА — ОВА

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Фото: Pixabay

В Днепропетровской области уничтожили два беспилотника, выпущенных Россией в сторону украинских городов.

Об этом вечером 31 октября в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

— Отминусовали еще два вражеских беспилотника. Наши защитники неба из Воздушного командования Восток сбили их над Днепровским и Криворожским районами, — сообщил он.

Впоследствии в Воздушных силах ВСУ уточнили, что россияне атаковали Украину беспилотниками типа Shahed — 131/136.

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Напомним, в последнее время Россия начала выпускать по территории Украины вместо привычных для украинцев “мопедов” (Shahed) — “газонокосилки”, и начала применять беспилотники неустановленного типа. Один из таких БпЛА накануне уничтожила украинская система ПВО возле Киева.

Узнать, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 615-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Война в Украине, Взрыв, Днепропетровская область, Російська агресія
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