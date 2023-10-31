Над Днепром и Кривым Рогом сбили два БпЛА — ОВА
В Днепропетровской области уничтожили два беспилотника, выпущенных Россией в сторону украинских городов.
Об этом вечером 31 октября в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.
— Отминусовали еще два вражеских беспилотника. Наши защитники неба из Воздушного командования Восток сбили их над Днепровским и Криворожским районами, — сообщил он.
Впоследствии в Воздушных силах ВСУ уточнили, что россияне атаковали Украину беспилотниками типа Shahed — 131/136.
Напомним, в последнее время Россия начала выпускать по территории Украины вместо привычных для украинцев “мопедов” (Shahed) — “газонокосилки”, и начала применять беспилотники неустановленного типа. Один из таких БпЛА накануне уничтожила украинская система ПВО возле Киева.
Узнать, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 615-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Загрузка
Все для фронта, все для победы! Почти под таким лозунгом прошел фестиваль инновационных проектов Сикорский челлендж. Большинство стартапов, которые представляли молодые изобретатели, касались именно оборонно-промышленного комплекса.Олег Корниенко