Зеленский: Успех Украины в битве за Черное море — это то, что будет в учебниках истории

Украинский успех в борьбе за Черное море заслуживает особого внимания и будет в учебниках истории, поскольку только благодаря этому сегодня удалось отогнать Россию с Востока Черноморской акватории.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам 31 октября.

Он начал с того, что сегодня была проведена Ставка верховного главнокомандующего, где в связи с Международным днем Черного моря первым из вопросов была обсуждена работа наших экспортных коридоров, защита Юга Украины — городов и портов от российских атак.

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— Все это имеет значение не только для нашего государства, не только для безопасности Украины, а значительно шире. И за время полномасштабной войны мы это доказали — доказали, что, когда Украина вместе с партнерами возвращает безопасность Черному морю, мир получает в качестве дивидендов больше безопасности для других регионов. Начиная от продовольственной безопасности и заканчивая безопасностью социальной, потому что от стабильности рынка продовольствия зависит и политическая стабильность многих стран в сложных регионах в Африке и в Азии, — сказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что сегодня очень важно то, что благодаря Украине удается фактически выгнать российский флот за пределы восточной части Черного моря.

— Россия не может использовать наше море для распространения своей агрессии в другие части мира, как это было с Сирией. Тогда, когда Россия вложилась в гуманитарную катастрофу на территории Сирии, используя Черное море как свою базу, а впоследствии и наш Крым как плацдарм для действий российских военных. Теперь ситуация изменилась. Принципиально изменилась. И когда мы добавим еще больше безопасности Черному морю, Россия потеряет любые возможности доминировать в этой акватории и распространять свое влияние, свою деструктивность в другие страны. Чем больше защиты у нашего побережья, у нашего моря, тем больше защиты у мира, — сказал украинский лидер.

Отдельно на Ставке докладывали командующий ВМС, руководитель ГУР, руководитель СБУ. Также были озвучены доклады главкома Валерия Залужного и командующих других направлений.

Владимир Зеленский добавил, что также были проанализированы события на фронте, во всех его ключевых точках: Авдеевка, Марьинка, Купянск, Лиманское направление, Юг.

Были на Ставке доклады и министра обороны и министра стратегической промышленности по снарядам и технике, поскольку Украина увеличивает собственное производство и готовит новые оборонные пакеты от партнеров.

Также президент рассказал, что провел сегодня особую церемонию вручения государственных наград — именно тем украинским воинам, которые увеличивают украинскую силу в битве за море.

— Воины ВМС и пограничники, которые дают защиту нашей акватории. Воины ГУР и СБУ. Инженеры, которые делают наше новое оружие — наши морские дроны, — обеспечивают его функционирование. Это все ребята, которых открыто не покажешь, имена не привяжешь к конкретным событиям. Пока, пока война еще продолжается. Но они действительно заслуживают благодарности государства и людей. Я поблагодарил их от всех украинцев, — сказал он.

Глава государства также провел подготовительное совещание по работе с Европейским Союзом. Одна из ключевых политических целей Украины на завершение этого года — это “наша готовность к открытию переговоров о членстве в Европейском Союзе”.

— Все уровни государства должны быть готовы к этому. И будут. Ожидаем аналогичной готовности от европейских институтов — мы четко понимаем приоритеты, мы готовим наши шаги, — сказал он.

Рассказал Владимир Зеленский и о своем разговоре с премьер-министром Болгарии Денковым. Стороны обсудили “все, что является смыслом этого дня, этого времени для Украины”, сообщил президент.

— Благодарен Болгарии за поддержку нашего движения в Евросоюз, за наше очень плодотворное партнерское сотрудничество именно в Черном море — в торговле, в безопасности. Важно, что договоренности, которых мы достигли во время моего визита в Болгарию, полностью выполняются. Обсудили и наши дополнительные возможности по безопасности, — сказал президент.

Глава государства добавил, что современный мир устроен таким образом, что слишком быстро привыкает к успехам.

— Когда началась полномасштабная агрессия, многие в мире ожидали, что Украина не выстоит. Теперь воспринимаются уже просто как данность колоссальные вещи, которые делают наши люди, все наши воины. Успех Украины в битве за Черное море — это то, что будет в учебниках истории, хоть и не так часто обсуждается сейчас. Но… Как бы там ни было, нам делать свое — защищать свое государство, украинскую независимость, нашу жизнь, нашу культуру, украинскую свободу. И мы защитим, — подчеркнул он.

Источник : Офис президента

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