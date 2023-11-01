Зеленський: Успіх України в битві за Чорне море – це те, що буде в підручниках історії

Український успіх в боротьбі за Чорне море заслуговує особливої уваги і буде в підручниках історії, оскільки лише завдяки цьому сьогодні вдалось відігнати Росію зі Сходу Чорноморської акваторії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 31 жовтня.

Він почав з того, що сьогодні була проведена Ставка верховного головнокомандувача, де у зв’язку з Міжнародним днем Чорного моря першим з питань було обговорено роботу наших експортних коридорів, захист Півдня України – міст та портів від російських атак.

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– Усе це має значення не лише для нашої держави, не лише для безпеки України, а значно ширше. І за час повномасштабної війни ми це довели – довели, що, коли Україна разом із партнерами повертає безпеку Чорному морю, світ отримує як дивіденди більше безпеки для інших регіонів. Починаючи від продовольчої безпеки й закінчуючи безпекою соціальною, бо від стабільності ринку продовольства залежить і політична стабільність багатьох країн у складних регіонах в Африці та в Азії, – сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні дуже важливим є те, що завдяки Україні вдається фактично вигнати російський флот за межі східної частини Чорного моря.

– Росія не може використовувати наше море для поширення своєї агресії в інші частини світу, як це було із Сирією. Тоді, коли Росія вклалась у гуманітарну катастрофу на території Сирії, використовуючи Чорне море як свою базу, а згодом і наш Крим як плацдарм для дій російських військових. Тепер ситуація змінилася. Принципово змінилася. І коли ми додамо ще більше безпеки Чорному морю, Росія втратить будь-які можливості домінувати в цій акваторії та поширювати свій вплив, свою деструктивність в інші країни. Що більше захисту в нашого узбережжя, у нашого моря, то більше захисту у світу, – сказав український лідер.

Окремо на Ставці доповідали командувач ВМС, керівник ГУР, керівник СБУ. Також були озвучені доповіді головкома Валерія Залужного та командувачів інших напрямків.

Володимир Зеленський додав, що також були проаналізовані події на фронті, в усіх його ключових точках: Авдіївка, Марʼїнка, Куп’янськ, Лиманський напрямок, Південь.

Були на Ставці доповіді й міністра оборони та міністра стратегічної промисловості щодо снарядів і техніки, оскільки Україна збільшує власне виробництво і готує нові оборонні пакети від партнерів.

Також президент розповів, що провів сьогодні особливу церемонію вручення державних нагород – саме тим українським воїнам, які збільшують українську силу в битві за море.

– Воїни ВМС та прикордонники, які дають захист нашій акваторії. Воїни ГУР та СБУ. Інженери, які роблять нашу нову зброю – наші морські дрони, – забезпечують її функціонування. Це всі хлопці, яких відкрито не покажеш, імена не прив’яжеш до конкретних подій. Поки що, поки війна ще триває. Але вони справді заслуговують на вдячність держави й людей. Я подякував їм від усіх українців, – сказав він.

Глава держави також провів підготовчу нараду щодо роботи з Європейським Союзом. Одна з ключових політичних цілей України на завершення цього року – це “наша готовність до відкриття переговорів щодо членства у Європейському Союзі”.

– Всі рівні держави мають бути готовими до цього. І будуть. Очікуємо аналогічної готовності від європейських інституцій – ми чітко розуміємо пріоритети, ми готуємо наші кроки, – сказав він.

Розповів Володимир Зеленський і про свою розмову із премʼєр-міністром Болгарії Денковим. Сторони обговорили “все, що є змістом цього дня, цього часу для України”, повідомив президент.

– Вдячний Болгарії за підтримку нашого руху у Євросоюз, за нашу дуже плідну партнерську співпрацю саме в Чорному морі – в торгівлі, в безпеці. Важливо, що домовленості, яких ми досягли під час мого візиту в Болгарію, повністю виконуються. Обговорили й наші додаткові безпекові можливості, – сказав президент.

Глава держави додав, що сучасний світ влаштований таким чином, що надто швидко звикає до успіхів.

– Коли почалася повномасштабна агресія, багато хто у світі очікував, що Україна не вистоїть. Тепер сприймаються вже просто як даність колосальні речі, які роблять наші люди, всі наші воїни. Успіх України в битві за Чорне море – це те, що буде в підручниках історії, хоч і не так часто обговорюється зараз. Але… Хай там що, нам робити своє – захищати свою державу, українську незалежність, наше життя, нашу культуру, українську свободу. І ми захистимо, – наголосив він.

Джерело : Офіс президента

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