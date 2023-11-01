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Карта боевых действий на 1 ноября 2023 года — ситуация на фронте

ЗСУ, українська армія
Фото: Getty Images

За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений. В целом враг нанес 8 ракетных и 97 авиационных ударов, совершил 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщают в Институте изучения войны (ISW).

Карта боевых действий в Украине на 1 ноября 2023 года

Карта боевых действий на 1 ноября 2023 года — ситуация на фронте
ISW
Карта боевых действий на 1 ноября 2023 года — ситуация на фронте
ISW
Карта боевых действий на 1 ноября 2023 года — ситуация на фронте
ISW
Карта боевых действий на 1 ноября 2023 года — ситуация на фронте
ISW
Карта боевых действий на 1 ноября 2023 года — ситуация на фронте
ISW
Карта боевых действий на 1 ноября 2023 года — ситуация на фронте
ISW
Карта боевых действий на 1 ноября 2023 года — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 1 ноября 2023 года — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 1 ноября 2023 года — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 1 ноября 2023 года — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 1 ноября 2023 года — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 1 ноября 2023 года — ситуация на фронте

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Надежда Луганской области, где наши защитники отбили более 10 атак противника.

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На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Клещеевки и Андреевки, где наши защитники отбили 5 атак оккупантов. Также враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Южного Донецкой области. В то же время, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник не оставляет попыток окружить Авдеевку. Для поддержки своих войск применяет авиацию. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Так, безуспешными были наступательные действия захватчиков в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Северное, Первомайское, Степное Донецкой области, где наши защитники отбили около 20 атак.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отбили более 20 атак оккупантов.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия у Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

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На Запорожском направлении враг пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области, успеха не имел.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 616-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине. Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: ISW, Генштаб ВСУ
Война в Украине, ВСУ, Карта
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