Карта боевых действий на 1 ноября 2023 года — ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений. В целом враг нанес 8 ракетных и 97 авиационных ударов, совершил 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщают в Институте изучения войны (ISW).

Карта боевых действий в Украине на 1 ноября 2023 года

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Надежда Луганской области, где наши защитники отбили более 10 атак противника.

Сейчас смотрят

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Клещеевки и Андреевки, где наши защитники отбили 5 атак оккупантов. Также враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Южного Донецкой области. В то же время, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник не оставляет попыток окружить Авдеевку. Для поддержки своих войск применяет авиацию. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Так, безуспешными были наступательные действия захватчиков в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Северное, Первомайское, Степное Донецкой области, где наши защитники отбили около 20 атак.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отбили более 20 атак оккупантов.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия у Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении враг пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области, успеха не имел.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 616-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине. Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте на сайте Факты ICTV.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.