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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 1 листопада 2023 – ситуація на фронті

ЗСУ, українська армія
Фото: Getty Images

Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні на 1 листопада 2023

Карта бойових дій на 1 листопада 2023 – ситуація на фронті
ISW
Карта бойових дій на 1 листопада 2023 – ситуація на фронті
ISW
Карта бойових дій на 1 листопада 2023 – ситуація на фронті
ISW
Карта бойових дій на 1 листопада 2023 – ситуація на фронті
ISW
Карта бойових дій на 1 листопада 2023 – ситуація на фронті
ISW
Карта бойових дій на 1 листопада 2023 – ситуація на фронті
ISW
Карта бойових дій на 1 листопада 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 1 листопада 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 1 листопада 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 1 листопада 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 1 листопада 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 1 листопада 2023 – ситуація на фронті

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Надія Луганської області, де наші захисники відбили понад 10 атак противника.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

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На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили 5 атак окупантів. Також ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Південного Донецької області. В той же час, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити Авдіївку. Для підтримки своїх військ застосовує авіацію. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Так, безуспішними були наступальні дії загарбників в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Сєверне, Первомайське, Степове Донецької області, де наші захисники відбили близько 20 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак окупантів.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії біля Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 616-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні. Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: ISW, Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, ЗСУ, Карта
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