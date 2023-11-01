Взрывы в Хмельницкой и Полтавской областях, пожар в оккупированном Донецке: главные события ночи 1 ноября

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В Хмельницкой и Полтавской областях прогремели взрывы

Взрывы во время массированной воздушной тревоги прозвучали в Хмельницкой области, регион атаковали российские БпЛА.

Также взрывы прогремели в Кременчуге Полтавской области.

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Позже Суспільне писало, что в Миргородской общине на Полтавщине прогремела серия взрывов, сообщили местные жители.

Безопасных для оккупантов мест нет: Юсов о регулярной “бавовне” в Крыму

Регулярная “бавовна” на полуострове затрудняет его использование в качестве логистического хаба, рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона Єдині новини.

РФ пытается усилить оборону на полуострове, однако агрессору это “далеко не всегда удается”.

Есть информация, что оккупанты перебрасывают в Крым средства противовоздушной и противоракетной обороны с других направлений, в частности с дальневосточного.

— Но, как говорил глава ГУР Кирилл Буданов, сегодня в Крыму нет безопасных для оккупантов мест. И это мы видим собственными глазами фактически в ежедневном режиме. Продолжается плановая работа Сил безопасности и обороны, операции в различных сферах — и на земле, и на воде. И эта работа будет продолжаться и в дальнейшем, — подчеркнул Юсов.

Кирби допускает, что Байден ветирует бюджет США, если в нем не будет помощи Украине

Президент США Джо Байден может наложить вето на бюджетный законопроект Соединенных Штатов, если он не будет предусматривать средств на помощь Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга..

На вопрос, готов ли глава Белого дома ветировать закон, который будут лоббировать республиканцы в Палате представителей в случае, если он не будет предусматривать помощь Украине, Кирби не стал отвечать прямо.

— Я думаю, что мы очень четко дали понять, насколько глубокое беспокойство вызывает законопроект республиканцев в Палате представителей и насколько он не соответствует нашим потребностям в национальной безопасности, — сказал он.

В Донецке — горят цистерны с горючим: в РФ говорят, что по ним ударили из РСЗО

Во временно оккупированном Донецке начался масштабный пожар. Также в сети были распространены фото и видео с огнем вокруг цистерны.

Кроме того, заметно, что высокий столб дыма поднимается над городом.

Путин пытается использовать ХАМАС для ослабления поддержки Украины — Блинкен

Глава Кремля Владимир Путин пытается использовать конфликт на Ближнем Востоке между Израилем и ХАМАС для уменьшения поддержки Западом Украины, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время показаний на Комитете по ассигнованиям Сената США.

— Путин очень сильно пытается воспользоваться нападением ХАМАС на Израиль в надежде, что это отвлечет нас… и что это приведет к отзыву Соединенными Штатами своих ресурсов, — сказал он.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 616-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине. Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте на сайте Факты ICTV.

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