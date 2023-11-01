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Юлия Соколова, редактор ленты

Атака Шахедов: в Кременчуге раздались звуки взрывов

Дрони Shahed
Фото: Факти ICTV

Во вторник вечером, 31 октября, в Полтавской области раздались взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщили об атаке дронов-камикадзе Shahed (Шахед).

О взрывах сообщают мониторинговые каналы и Суспільне со ссылкой на местных жителей.

Звуки взрывов слышали в Лубенской общине Полтавской области.

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Впоследствии появилась информация, что взрывы также слышали в Кременчуге. В Воздушных силах подтвердили, что город атакуют Шахеды. Мониторинговые каналы пишут о ряде взрывов в населенном пункте.

На территории области и в ряде других регионов Украины объявлена воздушная тревога.

Мапа України

Мапа: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что Шахеды находятся на границе Черкасской и Винницкой областей, а также в Харьковской и Полтавской областях.

В настоящее время работают подразделения противовоздушной обороны. Граждан призывают оставаться в укрытиях.

Последние взрывы в Кременчуге

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Днем 22 сентября войска РФ атаковали город Кременчуг. Тогда вражеская ракета попала в гражданскую инфраструктуру.

Радиус ударной волны достиг 1,5-2 км. В результате обстрела было повреждено большое количество квартир, домов и крыш.

В результате атаки погиб один человек, еще 31 была оказана медицинская помощь. Около 16 человек госпитализировали. Среди пострадавших были трое детей.

Ночью 20 сентября российские войска ударили дронами по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.

А 27 июня 2022 года оккупанты нанесли ракетный удар по ТЦ Амстор в Кременчуге. Та атака унесла жизни более 20 человек, десятки получили ранения.

Узнать, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине длится уже 615-й день.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Источник: Суспільне, Воздушные силы ВСУ
Война в Украине, Взрыв, Дрони, Кременчуг, Полтавская область, Російська агресія
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