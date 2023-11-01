Атака Шахедов: в Кременчуге раздались звуки взрывов
Во вторник вечером, 31 октября, в Полтавской области раздались взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщили об атаке дронов-камикадзе Shahed (Шахед).
О взрывах сообщают мониторинговые каналы и Суспільне со ссылкой на местных жителей.
Звуки взрывов слышали в Лубенской общине Полтавской области.
Впоследствии появилась информация, что взрывы также слышали в Кременчуге. В Воздушных силах подтвердили, что город атакуют Шахеды. Мониторинговые каналы пишут о ряде взрывов в населенном пункте.
На территории области и в ряде других регионов Украины объявлена воздушная тревога.
В Воздушных силах ВСУ уточнили, что Шахеды находятся на границе Черкасской и Винницкой областей, а также в Харьковской и Полтавской областях.
В настоящее время работают подразделения противовоздушной обороны. Граждан призывают оставаться в укрытиях.
Последние взрывы в Кременчуге
Днем 22 сентября войска РФ атаковали город Кременчуг. Тогда вражеская ракета попала в гражданскую инфраструктуру.
Радиус ударной волны достиг 1,5-2 км. В результате обстрела было повреждено большое количество квартир, домов и крыш.
В результате атаки погиб один человек, еще 31 была оказана медицинская помощь. Около 16 человек госпитализировали. Среди пострадавших были трое детей.
Ночью 20 сентября российские войска ударили дронами по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.
А 27 июня 2022 года оккупанты нанесли ракетный удар по ТЦ Амстор в Кременчуге. Та атака унесла жизни более 20 человек, десятки получили ранения.
Узнать, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине длится уже 615-й день.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Загрузка
Все для фронта, все для победы! Почти под таким лозунгом прошел фестиваль инновационных проектов Сикорский челлендж. Большинство стартапов, которые представляли молодые изобретатели, касались именно оборонно-промышленного комплекса.Олег Корниенко