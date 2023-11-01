Российские БпЛА атаковали Хмельницкий район: раздались взрывы
В ночь на 1 ноября в Хмельницкой области раздались взрывы во время атаки дронов-камикадзе Shahed (Шахед).
В областной военной администрации подтвердили, что взрывы раздаются в Хмельницком районе. Работала противовоздушная оборона.
– Хмельницкий район. Слышны взрывы. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях! – подчеркнул первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
Впоследствии он поблагодарил силы ПВО “за отличную работу”.
Тюрин уточнил, что по состоянию на данный момент сообщений о пострадавших или повреждении гражданской инфраструктуры нет.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении ударных дронов по нескольким направлениям:
- Группа БпЛА была замечена в Хмельницкой области, вероятное направление – Староконстантинов. Этот город как раз находится в Хмельницком районе. Там размещен военный аэродром, который уже неоднократно атаковали войска РФ.
- Несколько групп дронов двигались в Кировоградской области в направлении Умани.
- Наблюдалось несколько групп Шахедов в Полтавской области, в направлении Кременчуга.
Последние атаки на Хмельницкую область
В ночь на 31 октября российские ударные дроны также двигались в направлении Староконстантинова в Хмельницкой области. В то же время силы ПВО сработали эффективно, и о каких-либо поражениях не сообщалось.
30 октября в Хмельницкой и Черкасской областях прогремели мощные взрывы во время атаки дронов-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сработали на отлично. Пострадавших и повреждений не было.
Ночью 25 октября под удар во время сбивания дронов попала территория недалеко от Хмельницкой АЭС. Взрывом были повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах. А в Славуте пострадали около 300 многоквартирных домов, частные дома, объекты образования, промышленные предприятия, админздание, магазин, автомобили.
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