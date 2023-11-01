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Юлия Соколова, редактор ленты

Российские БпЛА атаковали Хмельницкий район: раздались взрывы

Дрони Шахед
Фото: Getty Images

В ночь на 1 ноября в Хмельницкой области раздались взрывы во время атаки дронов-камикадзе Shahed (Шахед).

В областной военной администрации подтвердили, что взрывы раздаются в Хмельницком районе. Работала противовоздушная оборона.

– Хмельницкий район. Слышны взрывы. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях! – подчеркнул первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Впоследствии он поблагодарил силы ПВО “за отличную работу”.

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Тюрин уточнил, что по состоянию на данный момент сообщений о пострадавших или повреждении гражданской инфраструктуры нет.

Мапа України

Мапа: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении ударных дронов по нескольким направлениям:

  • Группа БпЛА была замечена в Хмельницкой области, вероятное направление – Староконстантинов. Этот город как раз находится в Хмельницком районе. Там размещен военный аэродром, который уже неоднократно атаковали войска РФ.
  • Несколько групп дронов двигались в Кировоградской области в направлении Умани.
  • Наблюдалось несколько групп Шахедов в Полтавской области, в направлении Кременчуга.

Последние атаки на Хмельницкую область

В ночь на 31 октября российские ударные дроны также двигались в направлении Староконстантинова в Хмельницкой области. В то же время силы ПВО сработали эффективно, и о каких-либо поражениях не сообщалось.

30 октября в Хмельницкой и Черкасской областях прогремели мощные взрывы во время атаки дронов-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сработали на отлично. Пострадавших и повреждений не было.

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Ночью 25 октября под удар во время сбивания дронов попала территория недалеко от Хмельницкой АЭС. Взрывом были повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах. А в Славуте пострадали около 300 многоквартирных домов, частные дома, объекты образования, промышленные предприятия, админздание, магазин, автомобили.

Узнать, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине длится уже 615-й день.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Источник: Воздушные силы ВСУ
Война в Украине, Дрони, Староконстантинов, Хмельницкая область
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