БТР, радары для IRIS-T и дроны. Германия отправила Украине новую партию помощи

Германия передала Украине новую партию военной помощи. Она включает, в частности, бронетранспортеры, надводные дроны и радары для IRIS-T.

Об этом говорится на сайте немецкого правительства.

Украина получила от Германии:

12 бронетранспортеров;

два радара TRML-4D для наблюдения за воздушным пространством;

семь разведывательных дронов Primoco ONE;

две системы самозащиты для вертолетов AMPS;

5 беспилотных надводных аппаратов;

10 тысяч защитных очков из запасов Бундесвера и промышленных складов;

32 спутниковых терминала SatCom;

1 принтер PCB;

4 седельных тягача 8×8 и 4 полуприцепа (всего уже 75 и 70 соответственно);

12 грузовых авто MAN TGS;

30 тысяч комплектов зимней формы.

Ранее Германия передала Украине пакет военной помощи, куда вошла пусковая установка ЗРК IRIS-T и ракеты к ней.

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Источник: Правительство ФРГ

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