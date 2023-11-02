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БТР, радары для IRIS-T и дроны. Германия отправила Украине новую партию помощи

БТР, радары для IRIS-T и дроны. Германия отправила Украине новую партию помощи
Фото: Getty Images

Германия передала Украине новую партию военной помощи. Она включает, в частности, бронетранспортеры, надводные дроны и радары для IRIS-T.

Об этом говорится на сайте немецкого правительства.

Украина получила от Германии:

  • 12 бронетранспортеров;
  • два радара TRML-4D для наблюдения за воздушным пространством;
  • семь разведывательных дронов Primoco ONE;
  • две системы самозащиты для вертолетов AMPS;
  • 5 беспилотных надводных аппаратов;
  • 10 тысяч защитных очков из запасов Бундесвера и промышленных складов;
  • 32 спутниковых терминала SatCom;
  • 1 принтер PCB;
  • 4 седельных тягача 8×8 и 4 полуприцепа (всего уже 75 и 70 соответственно);
  • 12 грузовых авто MAN TGS;
  • 30 тысяч комплектов зимней формы.

Ранее Германия передала Украине пакет военной помощи, куда вошла пусковая установка ЗРК IRIS-T и ракеты к ней.

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Источник: Правительство ФРГ

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Война в Украине, Німеччина
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