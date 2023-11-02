Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
БТР, радари для IRIS-T та дрони. Німеччина відправила Україні нову партію допомоги
Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги. Вона передбачає, зокрема, бронетранспортери, надводні дрони та радари для IRIS-T.
Про це йдеться на сайті німецького уряду.
Україна отримала від Німеччини:
- 12 бронетранспортерів;
- два радари TRML-4D для спостереження за повітряним простором;
- сім розвідувальних дронів Primoco ONE;
- дві системи самозахисту для гелікоптерів AMPS;
- 5 безпілотних надводних апаратів;
- 10 тисяч захисних окулярів із запасів Бундесверу і промислових складів;
- 32 супутникових термінали SatCom;
- 1 принтер PCB;
- 4 сідлових тягачі 8×8 і 4 напівпричепи (загалом уже 75 і 70 відповідно);
- 12 вантажних авто MAN TGS;
- 30 тисяч комплектів зимової форми.
Раніше Німеччина передала Україні пакет військової допомоги, куди увійшла пускова установка ЗРК IRIS-T та ракети до неї.
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Джерело: Уряд ФРН
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