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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

БТР, радари для IRIS-T та дрони. Німеччина відправила Україні нову партію допомоги

БТР, радари для IRIS-T та дрони. Німеччина відправила Україні нову партію допомоги
Фото: Getty Images

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги. Вона передбачає, зокрема, бронетранспортери, надводні дрони та радари для IRIS-T.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Україна отримала від Німеччини:

  • 12 бронетранспортерів;
  • два радари TRML-4D для спостереження за повітряним простором;
  • сім розвідувальних дронів Primoco ONE;
  • дві системи самозахисту для гелікоптерів AMPS;
  • 5 безпілотних надводних апаратів;
  • 10 тисяч захисних окулярів із запасів Бундесверу і промислових складів;
  • 32 супутникових термінали SatCom;
  • 1 принтер PCB;
  • 4 сідлових тягачі 8×8  і 4 напівпричепи (загалом уже 75 і 70 відповідно);
  • 12 вантажних авто MAN TGS;
  • 30 тисяч комплектів зимової форми.

Раніше Німеччина передала Україні пакет військової допомоги, куди увійшла пускова установка ЗРК IRIS-T та ракети до неї.

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Джерело: Уряд ФРН

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Війна в Україні, Німеччина
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