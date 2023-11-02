БТР, радари для IRIS-T та дрони. Німеччина відправила Україні нову партію допомоги

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги. Вона передбачає, зокрема, бронетранспортери, надводні дрони та радари для IRIS-T.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Україна отримала від Німеччини:

12 бронетранспортерів;

два радари TRML-4D для спостереження за повітряним простором;

сім розвідувальних дронів Primoco ONE;

дві системи самозахисту для гелікоптерів AMPS;

5 безпілотних надводних апаратів;

10 тисяч захисних окулярів із запасів Бундесверу і промислових складів;

32 супутникових термінали SatCom;

1 принтер PCB;

4 сідлових тягачі 8×8 і 4 напівпричепи (загалом уже 75 і 70 відповідно);

12 вантажних авто MAN TGS;

30 тисяч комплектів зимової форми.

Раніше Німеччина передала Україні пакет військової допомоги, куди увійшла пускова установка ЗРК IRIS-T та ракети до неї.

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Джерело: Уряд ФРН

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