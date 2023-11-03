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Юлия Захарченко, редактор ленты

Электронная очередь на ВВК уже доступна во всех военных поликлиниках — Минобороны

Электронная очередь на ВВК уже доступна во всех военных поликлиниках — Минобороны
Фото: Pexels

Министерство обороны Украины уже ввело услугу электронной очереди во всех военных поликлиниках, где можно пройти амбулаторные военно-врачебные комиссии (без госпитализации).

По информации Минобороны, записаться на прохождение ВВК и к профильным специалистам на конкретную дату и время через онлайн-очередь можно в регистратуре медицинского учреждения и удаленно у начальника медицинской службы воинской части (начмед).

Активнее всего єЧергою пользуются в Киеве, Одессе, Днепре и Виннице. Минобороны планирует привлечь всех начальников медицинских служб воинских частей к пользованию сервисом для заблаговременной записи на ВВК.

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— Одно из основных преимуществ — для военных исчезает необходимость приезжать в поликлинику на 08:00 и целый день ждать приема к нужному врачу, — говорится в сообщении.

В Минобороны добавляют, что на основе записей и прохождения ВВК будут анализировать данные по загруженности и нехватке специалистов. В случае необходимости планируют искать дополнительных профильных специалистов как среди мобилизованных медиков, так и среди гражданских.

Доступ к єЧерге открыт для всех руководителей медчастей. Они должны обратиться в учреждение здравоохранения, в зоне подчинения которого находится подразделение, и получить от поликлиники инструкцию для дальнейшей регистрации.

После этого для руководителя медчасти открывается кабинет, через который он сможет записывать военнослужащих на ВВК и прием к врачам. За последний месяц почти половина пациентов записались для прохождения ВВК удаленно и заранее.

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Источник: Минобороны
Война в Украине, військовослужбовці, Вінниця, Днепр, Київ, Міноборони України, Медики, Одесса
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