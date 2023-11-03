Электронная очередь на ВВК уже доступна во всех военных поликлиниках — Минобороны
Министерство обороны Украины уже ввело услугу электронной очереди во всех военных поликлиниках, где можно пройти амбулаторные военно-врачебные комиссии (без госпитализации).
По информации Минобороны, записаться на прохождение ВВК и к профильным специалистам на конкретную дату и время через онлайн-очередь можно в регистратуре медицинского учреждения и удаленно у начальника медицинской службы воинской части (начмед).
Активнее всего єЧергою пользуются в Киеве, Одессе, Днепре и Виннице. Минобороны планирует привлечь всех начальников медицинских служб воинских частей к пользованию сервисом для заблаговременной записи на ВВК.
— Одно из основных преимуществ — для военных исчезает необходимость приезжать в поликлинику на 08:00 и целый день ждать приема к нужному врачу, — говорится в сообщении.
В Минобороны добавляют, что на основе записей и прохождения ВВК будут анализировать данные по загруженности и нехватке специалистов. В случае необходимости планируют искать дополнительных профильных специалистов как среди мобилизованных медиков, так и среди гражданских.
Доступ к єЧерге открыт для всех руководителей медчастей. Они должны обратиться в учреждение здравоохранения, в зоне подчинения которого находится подразделение, и получить от поликлиники инструкцию для дальнейшей регистрации.
После этого для руководителя медчасти открывается кабинет, через который он сможет записывать военнослужащих на ВВК и прием к врачам. За последний месяц почти половина пациентов записались для прохождения ВВК удаленно и заранее.
Загрузка
Все для фронта, все для победы! Почти под таким лозунгом прошел фестиваль инновационных проектов Сикорский челлендж. Большинство стартапов, которые представляли молодые изобретатели, касались именно оборонно-промышленного комплекса.Олег Корниенко