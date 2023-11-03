Електронна черга на ВЛК вже доступна у всіх військових поліклініках – Міноборони

Міністерство оборони України вже запровадило послугу електронної черги у всіх військових поліклініках, де можна пройти амбулаторні військово-лікарські комісії (без госпіталізації).

За інформацією Міноборони, записатися на проходження ВЛК та до профільних спеціалістів на конкретну дату і час через онлайн-чергу можна у реєстратурі медичного закладу і віддалено у начальника медичної служби військової частини (начмед).

Найактивніше єЧергою користуються у Києві, Одесі, Дніпрі та Вінниці. Міноборони планує залучити всіх начальників медичних служб військових частин до користування сервісом для завчасного запису на ВЛК.

Зараз дивляться

– Одна з основних переваг – для військових зникає потреба приїздити до поліклініки на 08:00 та цілий день чекати на прийом до потрібного лікаря, – йдеться у повідомленні.

У Міноборони додають, що на основі записів та проходження ВЛК аналізуватимуть дані щодо завантаженості та нестачі спеціалістів. У разі потреби планують шукати додаткових профільних спеціалістів як серед мобілізованих медиків, так і серед цивільних.

Доступ до єЧерги відкрито для всіх керівників медчастин. Вони мають звернутися до закладу охорони здоровʼя, у зоні підпорядкування якого перебуває підрозділ, та отримати від поліклініки інструкцію для подальшої реєстрації.

Після цього для керівника медчастини відкривається кабінет, через який він зможе записувати військовослужбовців на ВЛК та прийом до лікарів. За останні місяці майже половина пацієнтів записалися для проходження ВЛК віддалено і заздалегідь.

Джерело : Міноборони

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.