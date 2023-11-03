Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Вибухи у Миргороді та на Хмельниччині: головні події ночі 31 жовтня
У Польщі затримали українців, в яких на балконі виявили тіло немовляти
Терміново
У Миргороді на Полтавщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги
Євро різко здорожчало, долар подешевшав: курс валют на 31 жовтня
Нічна атака дронів на Україну. Мер Хмельницького подякував силам ППО за захист
Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Електронна черга на ВЛК вже доступна у всіх військових поліклініках – Міноборони

Електронна черга на ВЛК вже доступна у всіх військових поліклініках – Міноборони
Фото: Pexels

Міністерство оборони України вже запровадило послугу електронної черги у всіх військових поліклініках, де можна пройти амбулаторні військово-лікарські комісії (без госпіталізації).

За інформацією Міноборони, записатися на проходження ВЛК та до профільних спеціалістів на конкретну дату і час через онлайн-чергу можна у реєстратурі медичного закладу і віддалено у начальника медичної служби військової частини (начмед).

Найактивніше єЧергою користуються у Києві, Одесі, Дніпрі та Вінниці. Міноборони планує залучити всіх начальників медичних служб військових частин до користування сервісом для завчасного запису на ВЛК.

Зараз дивляться

– Одна з основних переваг – для військових зникає потреба приїздити до поліклініки на 08:00 та цілий день чекати на прийом до потрібного лікаря, – йдеться у повідомленні.

У Міноборони додають, що на основі записів та проходження ВЛК аналізуватимуть дані щодо завантаженості та нестачі спеціалістів. У разі потреби планують шукати додаткових профільних спеціалістів як серед мобілізованих медиків, так і серед цивільних.

Доступ до єЧерги відкрито для всіх керівників медчастин. Вони мають звернутися до закладу охорони здоровʼя, у зоні підпорядкування якого перебуває підрозділ, та отримати від поліклініки інструкцію для подальшої реєстрації.

Після цього для керівника медчастини відкривається кабінет, через який він зможе записувати військовослужбовців на ВЛК та прийом до лікарів. За останні місяці майже половина пацієнтів записалися для проходження ВЛК віддалено і заздалегідь.

Читайте також
В Україні здійснено перевірку 100% ВЛК: Лубінець розповів про виявлені проблеми
Електронна черга на ВЛК вже доступна у всіх військових поліклініках – Міноборони

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Джерело: Міноборони
Війна в Україні, військовослужбовці, Вінниця, Дніпро, Київ, Міноборони України, Медики, Одеса
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
З наближенням зими росіяни будуть бити більше: Зеленський анонсував посилення ППО
Електронна черга на ВЛК вже доступна у всіх військових поліклініках – Міноборони
20 ракет – не 100, але теж серйозна загроза: в ГУР оцінили запаси та виробництво в РФ
ППО, ракета, ракети
ЗСУ за добу ліквідували 850 окупантів та 88 одиниць важкої техніки
град війна
Через падіння уламків дрона на Івано-Франківщині загорівся гуртожиток
Дрони Шахед
На Вінничині під час нічної атаки дронів збили один Shahed
Електронна черга на ВЛК вже доступна у всіх військових поліклініках – Міноборони

Завантаження

Ігри
Відео
Робот-сапер, що знешкоджує міни-пелюстки – унікальна розробка українських винахідників

Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.

Олег Корнієнко
Скандал навколо перейменування Повітрофлотського проспекту: кияни проти рішення депутатів
Електронна черга на ВЛК вже доступна у всіх військових поліклініках – Міноборони
Майбутнє сектора Гази у руках США? Головне про війну на Близькому Сході
Електронна черга на ВЛК вже доступна у всіх військових поліклініках – Міноборони
ЦАХАЛ атакував підземні тунелі ХАМАС: наймаштабніша операція Ізраїлю у розпалі
Електронна черга на ВЛК вже доступна у всіх військових поліклініках – Міноборони
На Миколаївщині підірвався комбайн | РЛС “Подлет” вражено — ГУР | Новини Факти ICTV за 01.11.2023
Електронна черга на ВЛК вже доступна у всіх військових поліклініках – Міноборони
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь