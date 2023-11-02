Разведка Британии: за неделю РФ потеряла минимум три ЗРК Триумф (SA-21)
По данным британской разведки, Россия могла потерять за последнюю неделю по меньшей мере четыре пусковые установки зенитно-ракетных комплексов большой дальности в результате ударов украинской артиллерии.
— 26 октября 2023 года российские СМИ сообщили, что три российские пусковые установки SA-21 были уничтожены в Луганской области. Украинские источники сообщили о дополнительных потерях российской противовоздушной обороны в Крыму, — говорится в сводке Минобороны Великобритании.
Там напомнили, что Россия давно определила мощный высокотехнологичный зенитно-ракетный комплекс большой дальности SA-21 (ПВО С-400 Триумф) как ключевой компонент своей военной стратегии, но недавние потери подчеркивают, что российская интегрированная система противовоздушной обороны продолжает бороться с современным высокоточным ударным оружием.
— Существует реальная возможность того, что по мере того, как Россия будет заменять уничтоженные системы в Украине, она будет ослаблять свою противовоздушную оборону в других операционных зонах, — считают в разведке.
14 сентября под Евпаторией в результате удара была уничтожена российская система ПВО Триумф.
Комплекс ПВО С-400 Триумф является модификацией ЗРК советской разработки С-300. По кодификации Пентагона и НАТО он называется SA-21 Growler. Контрактная стоимость на экспорт одного дивизиона из четырех машин зенитного ракетного комплекса С-400 — около $1,25 млрд.
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