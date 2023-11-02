Розвідка Британії: за тиждень РФ втратила щонайменше три ЗРК Тріумф (SA-21)
За даними британської розвідки, Росія могла втратити за останній тиждень щонайменше чотири пускові установки зенітно-ракетних комплексів великої дальності внаслідок ударів української артилерії.
– 26 жовтня 2023 року російські ЗМІ повідомили, що три російські пускові установки SA-21 були знищені в Луганській області. Українські джерела повідомили про додаткові втрати російської протиповітряної оборони в Криму, – йдеться у зведенні Міноборони Великої Британії.
Там нагадали, що Росія давно визначила потужний, високотехнологічний зенітно-ракетний комплекс великої дальності SA-21 (ППО С-400 Тріумф) як ключовий компонент своєї військової стратегії, але нещодавні втрати підкреслюють, що російська інтегрована система протиповітряної оборони продовжує боротися з сучасною високоточною ударною зброєю.
– Існує реальна можливість того, що в міру того, як Росія замінюватиме знищені системи в Україні, вона послаблюватиме свою протиповітряну оборону в інших операційних зонах, – вважають у розвідці.
14 вересня під Євпаторією внаслідок удару було знищено російську систему ППО Тріумф.
Комплекс ППО С-400 Тріумф є модифікацією ЗРК радянської розробки С-300. За кодифікацією Пентагону та НАТО він називається SA-21 Growler. Контрактна вартість на експорт одного дивізіону з чотирьох машин зенітного ракетного комплексу С-400 – близько $1,25 млрд.
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