Берлин готовится оказывать военную поддержку Украине до конца десятилетия и далее — немецкий генерал
Германия настроена поддерживать Украину в военном плане до конца этого десятилетия и далее.
Об этом заявил глава специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг изданию Stuttgarter Nachrichten.
По его словам, в начале полномасштабного вторжения РФ речь шла о краткосрочной поддержке Украины, однако сейчас партнеры думают о длительной помощи.
Он отметил, что вместе с Украиной и союзниками обсуждается, какими должны быть будущие украинские вооруженные силы.
— Понятно, что военная поддержка Украины — это задача до конца десятилетия — и дальше. В нашем бюджетном планировании уже заложены средства до 2032 года, что свидетельствует о нашей решимости, — сказал Фройдинг.
Немецкий генерал подчеркнул необходимость помочь Украине развивать способности, чтобы она могла оставаться свободным государством, способным защитить себя и сдерживать агрессоров.
— Для меня борьба за свободу не имеет срока годности…Мы должны убедиться, что время — не союзник Путина, а наш союзник, — добавил он.
Ранее Германия отправила Украине новую партию помощи. Туда вошли, в частности, бронетранспортеры, надводные дроны и радары для IRIS-T.
Загрузка
Иностранцы и палестинцы, имеющие паспорта других стран, покидают сектор Газа. Египет впервые с начала войны Израиля и ХАМАС открыл на выход контрольно-пропускной пункт Рафах. Соглашение об этом было достигнуто между властями Египта, боевиками ХАМАС и Израилем при посредничестве Катара и США. Как долго будет открыт переход — пока неизвестно.Диана Линник