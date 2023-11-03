Берлин готовится оказывать военную поддержку Украине до конца десятилетия и далее — немецкий генерал

Германия настроена поддерживать Украину в военном плане до конца этого десятилетия и далее.

Об этом заявил глава специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг изданию Stuttgarter Nachrichten.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения РФ речь шла о краткосрочной поддержке Украины, однако сейчас партнеры думают о длительной помощи.

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Он отметил, что вместе с Украиной и союзниками обсуждается, какими должны быть будущие украинские вооруженные силы.

— Понятно, что военная поддержка Украины — это задача до конца десятилетия — и дальше. В нашем бюджетном планировании уже заложены средства до 2032 года, что свидетельствует о нашей решимости, — сказал Фройдинг.

Немецкий генерал подчеркнул необходимость помочь Украине развивать способности, чтобы она могла оставаться свободным государством, способным защитить себя и сдерживать агрессоров.

— Для меня борьба за свободу не имеет срока годности…Мы должны убедиться, что время — не союзник Путина, а наш союзник, — добавил он.

Ранее Германия отправила Украине новую партию помощи. Туда вошли, в частности, бронетранспортеры, надводные дроны и радары для IRIS-T.

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