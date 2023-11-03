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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Берлін готується надавати військову підтримку Україні до кінця десятиліття і далі – німецький генерал

Німеччина, прапор Німеччини
Фото: Pexels

Німеччина налаштована підтримувати Україну у військовому аспекті до кінця цього десятиліття і далі.

Про це заявив голова спеціального штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг виданню Stuttgarter Nachrichten.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення РФ йшлося про короткострокову підтримку України, однак зараз партнери думають про тривалу допомогу.

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Він зазначив, що разом з Україною та союзниками обговорюється, якими мають бути майбутні українські збройні сили.

– Зрозуміло, що військова підтримка України – це завдання до кінця десятиліття – і далі. У нашому бюджетному плануванні вже закладено кошти до 2032 року, що свідчить про нашу рішучість, – сказав Фройдінг.

Німецький генерал наголосив на необхідності допомогти Україні розвивати спроможності, щоб вона могла залишатися вільною державою, здатною захистити себе і стримувати агресорів.

– Для мене боротьба за свободу не має терміну придатності…Ми повинні переконатися, що час – не союзник Путіна, а наш союзник, – додав він.

Раніше Німеччина відправила Україні нову партію допомоги. Туди ввійшли, зокрема, бронетранспортери, надводні дрони та радари для IRIS-T.

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Війна в Україні, військова допомога, Німеччина, Україна
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