Карта боевых действий на 3 ноября 2023 — ситуация на фронте

Карта боевых действий в Украине на 3 ноября 2023 года

Ситуация в Украине на 3 ноября 2023 года

Потери РФ в войне на 3 ноября 2023 года

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 618-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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Источник : ISW

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