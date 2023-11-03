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Марта Бондаренко, редактор ленты

Карта боевых действий на 3 ноября 2023 — ситуация на фронте

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Фото: Генштаб ВСУ

Карта боевых действий в Украине на 3 ноября 2023 года

Карта боевых действий на 3 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 3 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 3 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 3 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 3 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 3 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 3 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 3 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 3 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 3 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 3 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 3 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 3 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 3 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 3 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 3 ноября 2023 — ситуация на фронте

Ситуация в Украине на 3 ноября 2023 года
Потери РФ в войне на 3 ноября 2023 года

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 618-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: ISW
Война в Украине, Карта
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