Марта Бондаренко, редактор ленты
Карта боевых действий на 3 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий в Украине на 3 ноября 2023 года
Ситуация в Украине на 3 ноября 2023 года
Потери РФ в войне на 3 ноября 2023 года
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 618-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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Источник: ISW
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