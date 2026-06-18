В московском авиаузле отменили и задержали более 500 рейсов после ночной и утренней атаки беспилотников.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Отмена и задержка авиарейсов в Москве: что известно

По данным российских источников, самая сложная ситуация сложилась в аэропорту Шереметьево.

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По состоянию на 11:00 там отменили 50 рейсов на вылет и еще 71 задержали. На прилет отменили еще 60 рейсов, а 76 самолетов прибыли с задержкой.

Во Внуково отменили 24 рейса на вылет, еще 56 задержали. На прилет не смогли вовремя прибыть 94 самолета — из них 17 рейсов отменили, еще 77 задержали.

В Домодедово отменили 9 рейсов на вылет и задержали еще 16. На прилет ограничения коснулись 66 рейсов — 10 отменили и 56 задержали.

В Жуковском сообщали как минимум о четырех задержанных рейсах на вылет и одном отмененном рейсе на прилет.

Всего, по информации российских медиа, в четырех московских аэропортах под ограничения попали 527 рейсов.

Напомним, в ночь на 18 июня и утром дроны атаковали Москву и область. Местные жители сообщали о пролете беспилотников, взрывах и пожаре на Московском НПЗ в Капотне.

Тогда мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбивании 194 дронов, а СБУ впоследствии подтвердила, что к атаке на Московский НПЗ были привлечены дроны Службы безопасности Украины и Сил обороны.

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