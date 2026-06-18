РФ передала Украине тела 522 украинских военных
Сегодня, 18 июня, Украина и Россия провели очередной этап репатриационных мероприятий в рамках договоренностей по возвращению погибших.
Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
РФ передала тела погибших военных
В рамках репатриации украинская сторона вернула тела 522 погибших граждан Украины.
России были переданы тела 33 погибших.
В дальнейшем правоохранительные органы, экспертные учреждения и профильные службы проведут все необходимые процедуры для установления личности каждого возвращенного погибшего и организации дальнейших мероприятий.
К проведению репатриационных мероприятий привлечены профильные государственные структуры, которые обеспечивают транспортировку, документирование и идентификацию тел.
Напомним, последний раз масштабное возвращение тел погибших военных состоялось 16 мая.
Тогда в Украину вернули тела 528 погибших, которые, по утверждению российской стороны, могли принадлежать украинским военнослужащим.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 576-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Координационный штаб