Сегодня, 18 июня, Украина и Россия провели очередной этап репатриационных мероприятий в рамках договоренностей по возвращению погибших.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

РФ передала тела погибших военных

В рамках репатриации украинская сторона вернула тела 522 погибших граждан Украины.

Сейчас смотрят

России были переданы тела 33 погибших.

В дальнейшем правоохранительные органы, экспертные учреждения и профильные службы проведут все необходимые процедуры для установления личности каждого возвращенного погибшего и организации дальнейших мероприятий.

К проведению репатриационных мероприятий привлечены профильные государственные структуры, которые обеспечивают транспортировку, документирование и идентификацию тел.

Напомним, последний раз масштабное возвращение тел погибших военных состоялось 16 мая.

Тогда в Украину вернули тела 528 погибших, которые, по утверждению российской стороны, могли принадлежать украинским военнослужащим.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 576-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Координационный штаб

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.