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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 3 листопада 2023 – ситуація на фронті

укр Град
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 50 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав сім ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 93 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні на 3 листопада 2023:

Карта бойових дій на 3 листопада 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 3 листопада 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 3 листопада 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 3 листопада 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 3 листопада 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 3 листопада 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 3 листопада 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 3 листопада 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 3 листопада 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 3 листопада 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 3 листопада 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 3 листопада 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 3 листопада 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 3 листопада 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 3 листопада 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 3 листопада 2023 – ситуація на фронті

Ситуація в Україні на 3 листопада 2023:

Авіаційних ударів зазнали: Могриці Сумської області; Петропавлівка, Курилівка, Піщане Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Виїмка, Спірне, Кліщіївка, Південне, Новобахмутівка, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Сухі Яли, Водяне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Новоданилівка, Роботине Запорізької області; Республіканець, Антонівка, Новокаїри, Придніпровське, Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Зараз дивляться

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області, наші захисники відбили близько 10 атак противника.

На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки. Тут наші захисники відбили близько 10 атак.

Також противник вів безуспішні штурмові дії біля Південного Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають противнику значних втрат. Безуспішними були наступальні дії окупантів біля населених пунктів Степове, Тоненьке, Сєверне, Первомайське Донецької області. Тут Сили оборони відбили близько 10 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили понад 20 атак.

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На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Пречистівки та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області.

Втрати РФ у війні на 3 листопада 2023:

  • особового складу ‒ близько 303 270 (+850) осіб,
  • танків ‒ 5265 (+24) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9901 (+24) од,
  • артилерійських систем – 7328 (+36) од,
  • РСЗВ – 854 (+4) од,
  • засобів ППО ‒ 566 од,
  • літаків – 322 од,
  • гелікоптерів – 324 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5495 (+7) од,
  • крилаті ракети ‒ 1551 (+2) од,
  • кораблів /катерів ‒ 20 од,
  • підводних човнів – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9691 (+33) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1034 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 618-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ISW, Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Карта
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