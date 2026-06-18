Благодаря ударам Сил обороны Украины по логистике российских войск удалось резко сократить количество штурмов на фронте со стороны оккупантов.

Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в комментарии журналистам.

Как удары по логистике РФ повлияли на фронт

По словам спикера, удары Сил обороны Украины оказывают непосредственное влияние на ситуацию на фронте.

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На Южном направлении количество штурмовых действий России за последние 4-5 дней уменьшилось на 15%. Волошин рассказал, что раньше фиксировалось около 50 боевых столкновений, а сейчас — уже 35-37.

Спикер Сил обороны Юга объяснил, что нет настолько высокой интенсивности штурмов, на которую рассчитывала РФ, поскольку российские войска стянули сюда определенное количество сил и средств, чтобы активизировать действия на Южном направлении.

– Нашими middle-strike ударами по вражеской логистике мы не позволили начать свою активизацию в этот период, – утверждает Волошин.

7 июня после ударов по мосту в районе Чонгара прекратилось движение через пункт пропуска Джанкой, соединяющий временно оккупированный Крымский полуостров с захваченной частью Херсонской области.

9 июня снова стало известно о повреждении Чонгарского моста из-за атаки дронов, в результате чего повторно движение перекрыли. Тогда водителям посоветовали пользоваться альтернативными маршрутами через Армянск и Перекоп.

До 12 июня под ударом оказались по меньшей мере шесть ключевых мостов и транспортных артерий между Херсонщиной и Крымом, сообщили в Институте изучения войны (ISW). Там рассказали, что украинские атаки по логистике РФ в Крым будут иметь “каскадный эффект”.

14 июня партизанское движение Атеш сообщило, что командование Черноморского флота РФ готовится к эвакуации органов управления из временно оккупированного Севастополя в Новороссийск.

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