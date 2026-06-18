Отрицает причастность Украины к удару по автобусу с белорусами: СБУ перехватила документ РФ
- СБУ перехватила российский документ, который опровергает версию РФ о якобы ударе украинских БпЛА по автобусу с гражданами Беларуси в Брянской области.
- В справке мониторингового центра Безопасный регион указано, что на момент инцидента украинские беспилотники в районе не фиксировались.
- СБУ считает, что удар по автобусу мог быть спецоперацией российских спецслужб, которую РФ использует для информационно-психологического давления на Украину.
СБУ перехватила российский документ, который опровергает версию об ударе украинских БпЛА по автобусу с гражданами Беларуси в Брянской области РФ.
СБУ перехватила документ, который отрицает причастность к удару по автобусу с белорусами
Служба безопасности Украины перехватила официальный российский документ, который отрицает причастность Украины к удару по автобусу с белорусскими гражданами в Брянской области РФ.
Речь идет об информационной справке мониторингового центра государственного казенного учреждения Брянской области. Безопасный регион. Документ был получен в рамках контрразведывательных мер СБУ.
В справке указано, что на момент инцидента с автобусом в воздушном пространстве района не были зафиксированы украинские БпЛА.
В частности, в перехваченном документе указано, что:
- так называемый РС ОШ ЕНЦ – региональный сегмент оперативного штаба Единого национального центра – не фиксировал БпЛА в районе инцидента;
- наличие дронов в воздушном пространстве не подтвердил и очередной радиолокационный батальон в российском населенном пункте Супонево;
- дежурный 32-й дивизии оккупационных войск также не подтвердил полеты беспилотных аппаратов в нужное время.
Таким образом, в СБУ есть основания полагать, что удар по автобусу с гражданами Беларуси в Брянской области РФ мог быть спецоперацией российских спецслужб.
Служба безопасности отмечает: страна-агрессор уже неоднократно пыталась обвинять Украину в преступлениях, совершенных представителями РФ. Подобные инциденты российские власти используют для проведения информационно-психологических операций и усиления давления на Украину на международной арене.
В то же время Украина и все Силы безопасности и обороны нашего государства неукоснительно соблюдают законы и обычаи войны и работают исключительно по законным военным целям.
Напомним, что ранее Генеральный штаб ВСУ опроверг обвинения российской пропаганды о якобы ударе украинского беспилотника по автобусу с детской футбольной командой в Брянской области РФ.