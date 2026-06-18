Президент Владимир Зеленский заявил, что последние удары по территории России стали ответом Украины на российские атаки, в частности на обстрел Киево-Печерской лавры. По его словам, если Кремль не готов прекратить войну, Украина и впредь будет наносить ответные удары.

Об этом глава государства сказал, комментируя атаки на объекты в Московской области.

Зеленский об атаках на Москву

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона не стремилась к войне и выступает за ее завершение, однако не намерена оставлять без ответа российские удары.

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— Если Путин не хочет заканчивать эту войну, хочет продолжать, мы тихо сидеть не будем. Будем отвечать. Ответ должен быть сильным и справедливым, — заявил президент.

Он напомнил, что после российского удара по Киево-Печерской лавре предупреждал о подготовке соответствующих действий со стороны Украины.

По словам Зеленского, несмотря на многоуровневую систему противовоздушной обороны вокруг Москвы, украинские силы демонстрируют способность поражать цели.

Президент также обратился к российскому руководству с призывом прекратить агрессию.

— Мы не хотим этой войны и никогда не хотели. Но если будет гореть Украина, будет гореть и ваша Москва. Пора положить конец агрессии, пора положить конец этой войне, — подчеркнул он.

Отдельно Зеленский рассказал о результатах переговоров с партнерами во время саммита стран Большой семерки. По его словам, союзники согласны с тем, что Украина выступает за завершение войны, в то время как кремлевский диктатор Владимир Путин уклоняется от реальных шагов.

Глава государства подчеркнул необходимость усиления международного давления на Россию. Речь идет как о продолжении дальнобойных ударов по военным и стратегическим целям, так и о новых санкционных ограничениях.

В частности, Зеленский призвал партнеров усилить санкции против российской энергетики, “теневого флота”, нефтегазового сектора, банковской системы и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

По его убеждению, Россия должна почувствовать, что продолжение войны становится для нее все более дорогостоящим. Последствия решений Кремля должны ощутить на себе и российские граждане, ведь именно они в конечном итоге расплачиваются за политику Путина.

Напомним, что сегодня ночью и утром украинские дроны нанесли удары по Москве. Были попадания по Московскому НПЗ, где вспыхнул масштабный пожар. Жители города жалуются, что густой черный дым затянул небо.

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