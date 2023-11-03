Украина будет иметь больше оружия и боеприпасов — Кулеба после встречи с главой Rheinmetall

Будущее сектора Газа в руках США? Главное о войне на Ближнем Востоке

Иностранцы и палестинцы, имеющие паспорта других стран, покидают сектор Газа. Египет впервые с начала войны Израиля и ХАМАС открыл на выход контрольно-пропускной пункт Рафах. Соглашение об этом было достигнуто между властями Египта, боевиками ХАМАС и Израилем при посредничестве Катара и США. Как долго будет открыт переход — пока неизвестно.

2 ноября, 18:33

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