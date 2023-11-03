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Украина будет иметь больше оружия и боеприпасов — Кулеба после встречи с главой Rheinmetall

Украина будет иметь больше оружия и боеприпасов — Кулеба после встречи с главой Rheinmetall

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Германии встретился с гендиректором оборонного концерна Rheinmetall Армином Паппергером.

Об этом министр сообщил в сети X (Twitter).

— Украина будет иметь больше оружия и боеприпасов для обороны, защиты гражданского населения и инфраструктуры от российских атак. Мы обсудили пути дальнейшего укрепления альянса немецкой и украинской оборонной промышленности, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что немецкий концерн Rheinmetall и Укроборонпром создали совместное предприятие.

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Оно будет осуществлять обслуживание и ремонт техники, которую Украина получает от союзников; локализацию в нашей стране производства ведущих образцов военной техники Rheinmetall AG.

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Фото: Дмитрий Кулеба

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Rheinmetall, Дмитрий Кулеба, Зброя для України, Німеччина, Украина
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