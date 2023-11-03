Украина будет иметь больше оружия и боеприпасов — Кулеба после встречи с главой Rheinmetall
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Германии встретился с гендиректором оборонного концерна Rheinmetall Армином Паппергером.
Об этом министр сообщил в сети X (Twitter).
— Украина будет иметь больше оружия и боеприпасов для обороны, защиты гражданского населения и инфраструктуры от российских атак. Мы обсудили пути дальнейшего укрепления альянса немецкой и украинской оборонной промышленности, — говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что немецкий концерн Rheinmetall и Укроборонпром создали совместное предприятие.
Оно будет осуществлять обслуживание и ремонт техники, которую Украина получает от союзников; локализацию в нашей стране производства ведущих образцов военной техники Rheinmetall AG.
Фото: Дмитрий Кулеба
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