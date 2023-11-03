Україна матиме більше зброї та боєприпасів – Кулеба після зустрічі з главою Rheinmetall
Глава МЗС України Дмитро Кулеба у Німеччині зустрівся з гендиректором оборонного концерну Rheinmetall Арміном Паппергером.
Про це міністр повідомив у мережі X (Twitter).
– Україна матиме більше зброї та боєприпасів для оборони, захисту цивільного населення та інфраструктури від російських атак. Ми обговорили шляхи подальшого зміцнення альянсу німецької та української оборонної промисловості, – йдеться у повідомленні.
Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що німецький концерн Rheinmetall та Укроборонпром утворили спільне підприємство.
Воно здійснюватиме обслуговування та ремонт техніки, яку Україна отримує від союзників; локалізацію в нашій країні виробництва провідних зразків військової техніки Rheinmetall AG.
Фото: Дмитро Кулеба
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