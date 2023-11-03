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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Україна матиме більше зброї та боєприпасів – Кулеба після зустрічі з главою Rheinmetall

Україна матиме більше зброї та боєприпасів – Кулеба після зустрічі з главою Rheinmetall

Глава МЗС України Дмитро Кулеба у Німеччині зустрівся з гендиректором оборонного концерну Rheinmetall Арміном Паппергером.

Про це міністр повідомив у мережі X (Twitter).

– Україна матиме більше зброї та боєприпасів для оборони, захисту цивільного населення та інфраструктури від російських атак. Ми обговорили шляхи подальшого зміцнення альянсу німецької та української оборонної промисловості, – йдеться у повідомленні.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що німецький концерн Rheinmetall та Укроборонпром утворили спільне підприємство.

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Воно здійснюватиме обслуговування та ремонт техніки, яку Україна отримує від союзників; локалізацію в нашій країні виробництва провідних зразків військової техніки Rheinmetall AG.

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Німеччина, прапор Німеччини

Фото: Дмитро Кулеба

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Rheinmetall, Дмитро Кулеба, Зброя для України, Німеччина, Україна
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