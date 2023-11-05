Командующий Воздушных сил, генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил поражение одного из самых современных кораблей ЧФ РФ — носителя Калибров — в оккупированной Керчи.

Об этом Николай Олещук написал в Telegram.

Накануне в оккупированной Керчи прогремели мощные взрывы. Генерал-лейтенант сообщил, что украинские пилоты могли нанести удары по портовой инфраструктуре судостроительного завода Залив. Там стоял один из современных кораблей-носителей крылатых ракет Калибр.

По словам Николая Олещука, наши пилоты тактической авиации “словно SCALPелем прошлись” по заводу. Здесь говорилось, что Воздушные силы атаковали франко-британскими крылатыми ракетами SCALP-EG/Storm Shadow.

Тогда Николай Олещук выразил надежду, что еще один российский корабль пошел вслед за флагманом Москва. И вот утром командующий подтвердил.

Он также поблагодарил зенитчиков воздушного командования Восток за сбитые ракеты Искандер, летевшие в ответ.

А российское Минобороны сообщило, что корабль ЧФ РФ якобы получил повреждения.

