Командующий Воздушных сил подтвердил уничтожение корабля-носителя Калибров в Керчи
Командующий Воздушных сил, генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил поражение одного из самых современных кораблей ЧФ РФ — носителя Калибров — в оккупированной Керчи.
Об этом Николай Олещук написал в Telegram.
Накануне в оккупированной Керчи прогремели мощные взрывы. Генерал-лейтенант сообщил, что украинские пилоты могли нанести удары по портовой инфраструктуре судостроительного завода Залив. Там стоял один из современных кораблей-носителей крылатых ракет Калибр.
По словам Николая Олещука, наши пилоты тактической авиации “словно SCALPелем прошлись” по заводу. Здесь говорилось, что Воздушные силы атаковали франко-британскими крылатыми ракетами SCALP-EG/Storm Shadow.
Тогда Николай Олещук выразил надежду, что еще один российский корабль пошел вслед за флагманом Москва. И вот утром командующий подтвердил.
Он также поблагодарил зенитчиков воздушного командования Восток за сбитые ракеты Искандер, летевшие в ответ.
А российское Минобороны сообщило, что корабль ЧФ РФ якобы получил повреждения.