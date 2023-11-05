Командувач Повітряних сил, генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив ураження одного з найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носія Калібрів – в окупованій Керчі.

Про це Микола Олещук написав у Telegram.

Напередодні в окупованій Керчі пролунали потужні вибухи. Генерал-лейтенант повідомив, що українські пілоти могли завдати ударів по портовій інфраструктурі суднобудівного заводу Залив. Там стояв один із сучасних кораблів-носіїв крилатих ракет Калібр.

За словами Миколи Олещука, наші пілоти тактичної авіації “немов SCALPелем пройшлись” по заводу. Тут йшлося, що Повітряні сили атакували франко-британськими крилатими ракетами SCALP-EG/Storm Shadow.

Тоді Микола Олещук висловив сподівання, що ще один російський корабель пішов услід за флагманом Москва. І ось зранку командувач підтвердив.

Він також подякував зенітникам повітряного командування Схід за збиті ракети Іскандер, що летіли у відповідь.

А російське Міноборони повідомило, що корабель ЧФ РФ нібито зазнав пошкоджень.

