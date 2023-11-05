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Валентина Летяк, редактор ленты

Удар по кораблю Аскольд в Керчи: последствия — на фото со спутника

Удар по кораблю Аскольд в Керчі

Место поражения судостроительного завода Залив во временно оккупированной Керчи и поврежденный ракетоноситель видно на фото Planet Labs, обнародованных 5 ноября журналистами проекта Схемы на Радио Свобода.

После анализа снимков капитан 1-го ранга ВМС Украины в запасе Андрей Рыженко заверил, что на момент удара по Керчи 4 ноября там находился только один носитель ракет Калибр, а именно Аскольд.

Удар по кораблю Аскольд в Керчі
Фото: Радіо Свобода
Удар по кораблю Аскольд в Керчі
Фото: Радіо Свобода
Удар по кораблю Аскольд в Керчі
Фото: Радіо Свобода
Удар по кораблю Аскольд в Керчі
Удар по кораблю Аскольд в Керчі
Удар по кораблю Аскольд в Керчі

— Я думаю, что этот корабль, как мы видим, стоял уже у причала и его приводили в порядок, потому что уже в декабре его должны были сдать, — рассказал он.

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По его словам, верхняя часть Аскольда заметно повреждена, хотя он остается на плаву.

Аскольд — малый ракетный корабль 22800 типа Каракурт, способный нести до восьми ракет Калибр.

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Командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил поражение одного из самых современных кораблей ЧФ РФ в оккупированной Керчи.

Фото: Радіо Свобода

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Война в Украине, ВМС України, Керчь, Корабель, Крым, Російська агресія, Чорноморський флот РФ
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