Уничтожение ракетоносителя Каракурт в Керчи — последствия для РФ и Украины

Поражение 4 ноября ракетного корвета проекта 22800 Каракурт, который мог стоять в доке судостроительного завода Залив во временно оккупированной Керчи, не означает, что теперь у россиян резко стало меньше возможностей обстреливать Украину ракетами Калибр.

Эксперт издания Defense Express Иван Киричевский назвал несколько причин.

По его словам, во-первых, потому, что сейчас РФ сосредотачивает главное так называемое ракетоносное ядро — два фрегата проекта 11356, три корвета проекта 21631 Буян-М и четыре субмарины проекта 636.6 — в Новороссийске. И это подтверждают фото со спутника, которые есть в открытом доступе.

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А, во-вторых, Каракурты, которые стояли на заводе Залив, еще не числятся в строю Черноморского флота РФ.

— Нюанс в том, что корабли проекта Каракурт на заводе Залив оккупанты планировали использовать для формирования так называемого Азовского военно-морского района во временно оккупированном Мариуполе, и именно Каракурты должны были быть ядром этой флотилии, — добавил эксперт.

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Киричевский считает, что таким образом наше военное командование стремится превратить временно оккупированный Крым и окружающие воды Черного моря в сплошную “зону закрытого доступа” для надводных кораблей ЧФ РФ, чтобы они физически не могли препятствовать торговому судоходству.

Вторая причина — чтобы стартовый район для пусков Калибров размещался как можно дальше от берегов Украины.

— В то же время “зоны закрытого доступа” не существует и для российской морской авиации. Поэтому не исключены новые провокации рашистов со сбросом донных авиационных мин типа МДМ-3 со своих самолетов на маршрут следования судов в наши черноморские порты, — подытожил эксперт.

Утром командующий Воздушных сил ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил поражение одного из самых современных кораблей ЧФ РФ — носителя Калибров — в оккупированной Керчи.

Полномасштабная война в Украине длится уже 620-е сутки.

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