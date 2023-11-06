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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Не прибегают к стабилизационным мерам: Россия готовится к наступлению на Востоке — Фитьо

українська армія
Фото: Getty Images

Российские оккупанты активного готовятся наступать на Восточном направлении. Постоянными штурмами и обстрелами враг пытается остановить продвижение украинских Сил обороны.

Об этом заявил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, общаясь с ведущей Яной Брензей в эфире телемарафона Єдині новини.

— Сейчас мы наблюдаем то, что враг активно готовится наступать. Каких-то действий по стабилизации линии со стороны российских оккупационных войск мы не наблюдаем. Наоборот, наблюдаем, что происходят постоянные штурмовые действия, постоянные обстрелы, — сказал Фитьо.

Он отметил, что оккупанты в очередной раз пытаются выйти на границы Донецкой и Луганской областей, получив таким образом минимальные победы.

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По его словам, ВСУ видели, что оккупанты планируют наступление в этой зоне, поэтому готовились к этому параллельно: укреплялись и подтягивали резервы.

— Сейчас основная задача врага — остановить нас, не давать нам двигаться. Мы это понимаем. И понимаем, что даже по 100, по 200 метров, которые мы освобождаем — это движение. Враг не успевает закрепиться, забетонироваться, и так его проще выбивать с нашей территории, — подчеркнул он.

Ситуация на фронте 6 ноября 2023: враг готовится наступать на востоке — Фитьо

Фото: ISW

Фитьо также добавил, что Вооруженные силы Украины понимают, что воюют с хорошо оснащенной армией с большим количеством боеприпасов.

Накануне Фитьо сообщал, что враг не прекращает атак на Купянском направлении, привлекая больше техники. На предыдущей неделе это была преимущественно пехота.

Увеличение использования врагом боевой техники он объяснил тем, что скоро погода ухудшится, начнется грязь, почва будет вязкой, поэтому оккупантам придется снова полагаться больше на пехоту.

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Армия России, Война в Украине, Донецкая область, ВСУ, Луганская область
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