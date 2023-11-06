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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Не вдаються до стабілізаційних заходів: Росія готується до наступу на Сході – Фітьо

українська армія
Фото: Getty Images

Російські окупанти активного готуються наступати на Східному напрямку. Постійними штурмами та обстрілами ворог намагається зупинити просування українських Сил оборони.

Про це заявив начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, спілкуючись із ведучою Яною Брензей в ефірі телемарафону Єдині новини.

— Наразі ми спостерігаємо те, що ворог активно готується наступати. Якихось дій щодо стабілізації лінії з боку російських окупаційних військ ми не спостерігаємо. Навпаки, спостерігаємо, що відбуваються постійні штурмові дії, постійні обстріли, – сказав Фітьо.

Він зазначив, що окупанти вкотре намагаються спробувати вийти на межі Донецької та Луганської областей, здобувши так мінімальні перемоги.

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За його словами, ЗСУ бачили, що окупанти планують наступ у цій зоні, тому готувалися до цього паралельно: укріплювалися та підтягували резерви.

— Нині основне завдання ворога – зупинити нас, не давати нам рухатися. Ми це розуміємо. І розуміємо, що навіть по 100, по 200 метрів, які ми звільняємо – це рух. Ворог не встигає закріпитися, забетонуватися, і так його простіше вибивати з нашої території, – наголосив він.

Ситуація на фронті 6 листопада 2023: ворог готується наступати на сході – Фітьо

Фото: ISW

Фітьо також додав, що Збройні сили України розуміють, що воюють з добре оснащеною армією з великою кількістю боєприпасів.

Напередодні Фітьо повідомляв, що ворог не припиняє атак на Куп’янському напрямку, долучаючи більше техніки. Попереднього тижня це була переважно піхота.

Збільшення використання ворогом бойової техніки він пояснив тим, що скоро погода погіршиться, почнеться багнюка, ґрунт буде в’язким, тому окупантам доведеться знову покладатися більше на піхоту.

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Армія Росії, Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ, Луганська область
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