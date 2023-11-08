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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

День совещаний: Зеленский провел ряд заседаний с разведчиками и международниками

Зеленський
Фото: Офис президента

Украина ежедневно готовится к вступлению в Европейский Союз и усиливает оборону украинского неба от атак врага.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам 7 ноября.

Он заявил, что сегодня у него был в значительной степени “день совещаний”.

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— Недавно завершил совещание с разведкой. Узкий состав, очень чувствительные вопросы защиты наших людей. Детали будут чуть позже, — сообщил он.

Отдельно президент провел совещание и по международным мероприятиям и украинским событиям, которые ожидаются в ноябре.

— Этот месяц — это и годовщина начала Революции достоинства, и годовщина Голодомора. Будут разные компоненты государственной работы, в том числе международный компонент. Все готовим, — сообщил глава государства.

Украинский лидер сосредоточил отдельное внимание отношениям с Европейским Союзом и подчеркнул, что завтра — важный день.

— Мы ожидаем исторический вывод Евросоюза — отчет о выполнении Украиной рекомендаций Еврокомиссии. И уже готовим наши дальнейшие шаги — после этого отчета. Нашу законодательную работу, усиление институтов государства. Украина уже прошла большой путь в приближении к Евросоюзу, и наше государство абсолютно осознает, что приобрести членство в Евросоюзе — это и политическое решение всех стран, которые уже в сообществе и хотят видеть новое государство в Евросоюзе, но это также и работа самого государства, — сообщил он.

Владимир Зеленский отметил, что работа Украины предусматривает приближение и адаптацию к стандартам ЕС и практик сообщества.

— Украина будет в ЕС. И мы придем к этому, в частности, благодаря трансформации нашего государства — внутренней трансформации, которая абсолютно соответствует интересам наших людей. ЕС для Украины — это экономическая безопасность и социальная стабильность, а Украина для ЕС — это усиление всего сообщества, — сказал он.

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Украинский лидер отметил очень важную работу депутатов в Верховной Раде, которые должны “продолжать поддерживать необходимые для нашей евроинтеграции законодательные инициативы”.

Также президент говорит, что в начале суток имел селекторное совещание.

— Самое насущное: мне доложили, что на боевое дежурство поставлены дополнительные системы ПВО NASAMS. И это еще не все. Воздушный щит Украины будет еще усиливаться. Я благодарю партнеров, которые помогают, и всю нашу команду, которая работает на международном направлении, — сообщил он.

В течение суток глава государства был на связи и с министром обороны и с командующими.

— Купянск, Бахмут, Марьинка, Авдеевка, Мелитопольское направление, весь юг. Мы имеем результаты, которые стоит отметить, — сказал он.

Речь идет про:

  • 108-й отдельный горно-штурмовой батальон 10-й бригады;
  • 3-й батальон 54-й бригады;
  • 92-й отдельную штурмовую бригаду;
  • артиллеристов из 26-й, 40-й и 55-й отдельных артиллерийских бригад;
  • 79-е ДШВ;
  • 53-я и 110-я отдельные механизированные бригады;
  • 3-ю бригаду оперативного назначения Нацгвардии
  • и 132-й отдельный разведывательный батальон.

— Воины, я благодарю всех вас! Я благодарю за вашу силу! Ваша сила, сила всех, кто сражается ради Украины, всех, кто помогает, — это сила жизни нашего народа. Украина выстоит и будет свободной. И будет равной среди равных в нашем общем европейском доме, — подвел итог глава государства.

Источник: Офис президента
ЕС, Война в Украине, Владимир Зеленский
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