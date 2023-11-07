Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
На Запорожском направлении РФ ударила Искандером по личному составу 128 бригады: погибли военные
6 ноября – годовщина освобождения Киева от нацистов: как это было
Срочно
Взрывы в Днепропетровской области: есть попадание и сбитые ракеты
На фронте погиб одессит, семью которого в прошлом году убила российская ракета
Призыв отменят: набирать людей в армию будут иначе
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Карта боевых действий на 7 ноября 2023 — ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. В целом враг нанес 16 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Карта боевых действий в Украине на 7 ноября 2023 года:

Карта боевых действий на 7 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 7 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 7 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 7 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 7 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 7 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 7 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 7 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 7 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 7 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 7 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 7 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 7 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 7 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 7 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 7 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 7 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 7 ноября 2023 — ситуация на фронте

Ситуация в Украине на 7 ноября 2023 года:

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, где наши защитники отбили около 20 атак противника.

На Бахмутском направлении наши воины отбили пять атак противника у Богдановки и Хромового Донецкой области. Также враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки.

Сейчас смотрят

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоненькое Донецкой области, где Силы обороны отбили более 20 атак.

На Марьинском направлении враг совершил более 25 неудачных атак в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском и Запорожском направлениях противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Старомайорского Донецкой области; Красного, Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области. Здесь наши защитники отбили более 10 атак.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

На Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Потери РФ в войне на 7 ноября 2023 года:

  • личного состава — около 306 860 (+890) чел,
  • танков — 5293 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 9974 (+16) ед,
  • артиллерийских систем — 7410 (+21) ед,
  • РСЗО — 869 (+2) ед,
  • средств ПВО — 570 ед,
  • самолетов — 322 ед,
  • вертолетов — 324 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 5557 (+3) ед,
  • крылатых ракет — 1556 ед,
  • кораблей/катеров — 20 ед,
  • подводных лодок — 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9767 (+23) ед,
  • специальной техники — 1049 (+2) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 622-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ISW, Генштаб ВСУ
Война в Украине, Карта
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS от партнеров – Зеленский
зеленський
Вблизи Кривого Рога оккупанты ударили по объекту инфраструктуры: что известно
вибух
Избиения, угрозы, ток. Полковнику ФСБ РФ сообщили о подозрении за пытки гражданских
Полон
Поражение ракетоносителя РФ на заводе в Керчи стало уникальной операцией в истории – Defense Express
Вибух у Керчі - вражений корабель Аскольд
Военный учет на предприятии 2023: эксперт рассказал, как проводится и что известно
Війна

Загрузка

Игры
Видео
От стрелков до поваров: стартовала рекрутинговая кампания от полка Азов

Войску нужны разные профессии. С таким лозунгом стартовала в Украине новая рекрутинговая кампания. 12 бригада специального назначения Нацгвардии Азов в сотрудничестве с крупнейшим в Украине сайтом поиска работы Work.ua будут искать квалифицированных людей всевозможных профессий. И это не только штурмовики и пехотинцы, но и экскаваторщики, водители, механики, делопроизводители.

Василий Сафьянюк
Заявление Борреля об Украине Военные судят за коррупцию | Новости Факты ICTV за 06.11.2023
Карта боевых действий на 7 ноября 2023 — ситуация на фронте
Новая тактика РФ | Херсонец сливал данные россиянам | Новости Факты ICTV за 06.11.2023
Карта боевых действий на 7 ноября 2023 — ситуация на фронте
Впервые за 25 лет Кулеба встретился с… | Идеолога “МНР” осудили | Новости Факты ICTV за 06.11.2023
Карта боевых действий на 7 ноября 2023 — ситуация на фронте
Командира 128 ОГШБр отстранили | Кадры уничтоженного ракетоносителя РФ | Новости Факты ICTV за 06.11.2023
Карта боевых действий на 7 ноября 2023 — ситуация на фронте
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь