Карта боевых действий на 7 ноября 2023 — ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. В целом враг нанес 16 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Карта боевых действий в Украине на 7 ноября 2023 года:

Ситуация в Украине на 7 ноября 2023 года:

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, где наши защитники отбили около 20 атак противника.

На Бахмутском направлении наши воины отбили пять атак противника у Богдановки и Хромового Донецкой области. Также враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки.

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На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоненькое Донецкой области, где Силы обороны отбили более 20 атак.

На Марьинском направлении враг совершил более 25 неудачных атак в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском и Запорожском направлениях противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Старомайорского Донецкой области; Красного, Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области. Здесь наши защитники отбили более 10 атак.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

На Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Потери РФ в войне на 7 ноября 2023 года:

личного состава — около 306 860 (+890) чел,

танков — 5293 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 9974 (+16) ед,

артиллерийских систем — 7410 (+21) ед,

РСЗО — 869 (+2) ед,

средств ПВО — 570 ед,

самолетов — 322 ед,

вертолетов — 324 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 5557 (+3) ед,

крылатых ракет — 1556 ед,

кораблей/катеров — 20 ед,

подводных лодок — 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 9767 (+23) ед,

специальной техники — 1049 (+2) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 622-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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