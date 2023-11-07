Карта бойових дій на 7 листопада 2023 – ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 16 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні на 7 листопада 2023:

Ситуація в Україні на 7 листопада 2023:

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де наші захисники відбили близько 20 атак противника.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили п’ять атак противника біля Богданівки та Хромового Донецької області. Також ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки.

Зараз дивляться

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке Донецької області, де Сили оборони відбили понад 20 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог здійснив понад 25 невдалих атак в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області; Червоного, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. Тут наші захисники відбили понад 10 атак.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

На Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Втрати РФ у війні на 7 листопада 2023:

особового складу ‒ близько 306 860 (+890) осіб,

танків ‒ 5293 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 9974 (+16) од,

артилерійських систем – 7410 (+21) од,

РСЗВ – 869 (+2) од,

засобів ППО ‒ 570 од,

літаків – 322 од,

гелікоптерів – 324 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5557 (+3) од,

крилатих ракет ‒ 1556 од,

кораблів /катерів ‒ 20 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9767 (+23) од,

спеціальної техніки ‒ 1049 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 622-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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