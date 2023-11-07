Полномочия Зеленского и ВР не прекратятся без выборов: объяснение ЦИК

Президент и Верховная Рада должны выполнять полномочия до получения результатов следующих выборов. Так прописано в Конституции Украины. При этом во время военного положения выборы не проводятся.

Такие разъяснения дал заместитель главы Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в комментарии Радио Свобода.

По его словам, ЦИК не получал никакой информации о возможной подготовке к президентским выборам в марте 2024 года.

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Дубовик обратил внимание, что президент Владимир Зеленский инициировал продление военного положения еще на 90 суток – до 14 февраля 2024 года.

– Согласно действующему законодательству Украины, какие-либо выборы в военное время, во время объявления военного положения не проводятся. Поэтому никаких сообщений… ЦИК не только не получила, но и не могла получить. Мы независимый избирательный орган, мы руководствуемся исключительно законом, – подчеркнул он.

Дубовик напомнил, что выборы, в том числе президентские, назначаются постановлением Верховной Рады. Ни один такой документ не вносился в ВР и не публиковался.

При этом, в случае выборов президента, избирательный процесс по графику должен стартовать в конце декабря.

Отвечая на вопрос, будут ли автоматически продлены в 2024 году полномочия президента и Верховной Рады, Дубовик указал на формулировки Конституции.

– В Конституции четко записано, что президент Украины выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Все остальное – это политические спекуляции относительно окончания полномочий, перехода каких-то полномочий… Закон о военном положении четко определяет, что во время военного положения выборы не проводятся, – отметил заместитель главы ЦИК.

Изменения в законодательство, которые бы позволили выборы во время военного положения, не вносились.

А по его завершении действующий президент и состав Верховной Рады продолжат выполнять полномочия – до проведения выборов в Украине.

– Нет новоизбранного после окончания военного положения состава ВР – работает действующий состав. Не будет нового президента, избранного на выборах – действующий президент продолжает выполнять свои полномочия, – заявил Сергей Дубовик.

Полномочия местного самоуправления завершатся только в 2025 году. Поэтому рано говорить о проведении очередных местных выборов.

Что говорит Конституция и законодательство

Согласно ст. 19 закона Украины О правовом режиме военного положения, во время действия этого режима запрещено проводить выборы президента и Верховной Рады.

В ст. 83 Конституции отмечается, что в случае истечения срока полномочий ВР во время военного положения “ее полномочия продлеваются до дня первого заседания первой сессии ВР, избранной после отмены военного положения”.

Статья 108 предусматривает, что президент Украины исполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента.

Выборы в парламент должны были состояться в октябре 2023 года, а президента – в конце марта 2024-го.

Выборы в Украине: что известно

Тема выборов сначала прозвучала в заявлении президента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокса. Он выразил мнение, что Украина должна провести честные, свободные президентские и парламентские выборы, даже при условии военного положения.

На это отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов, подчеркнув, что во время военного положения никакие выборы в Украине невозможны.

6 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине не будет выборов во время полномасштабной войны.

В то же время нардеп, представитель президента в ВР Федор Вениславский отметил, что “есть стопроцентные основания сомневаться в легитимности президента, гипотетически избранного во время военного положения”.

Согласно опросу, 81% украинцев считают, что выборы должны проходить уже после войны. Сейчас они не ко времени.

Источник : Радио Свобода

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