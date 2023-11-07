Повноваження Зеленського і ВР не припиняться без виборів: пояснення ЦВК

Президент і Верховна Рада повинні виконувати повноваження до отримання результатів наступних виборів. Так прописано в Конституції України. При цьому під час воєнного стану вибори не проводяться.

Такі роз’яснення надав заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик у коментарі Радіо Свобода.

За його словами, ЦВК не отримувала жодної інформації про можливу підготовку до президентських виборів у березні 2024 року.

Зараз дивляться

Дубовик звернув увагу, що президент Володимир Зеленський ініціював продовження воєнного стану ще на 90 діб – до 14 лютого 2024 року.

– Згідно з чинним законодавством України, будь-які вибори у воєнний час, під час оголошення воєнного стану не проводяться. Тому жодних повідомлень… ЦВК не тільки не отримала, але й не могла отримати. Ми незалежний виборчий орган, ми керуємося виключно законом, – наголосив він.

Дубовик нагадав, що вибори, зокрема президентські, призначаються постановою Верховної Ради. Жоден такий документ не вносився до ВР і не публікувався.

При цьому, у випадку виборів президента виборчий процес за графіком мав би стартувати наприкінці грудня.

Відповідаючи на запитання, чи будуть автоматично подовжені в 2024 році повноваження президента і Верховної Ради, Дубовик вказав на формулювання Конституції.

– У Конституції чітко записано, що президент України виконує свої повноваження до вступу на посаду новообраного президента України. Все решта – це політичні спекуляції, щодо закінчення повноважень, переходу якихось повноважень… Закон про воєнний стан чітко визначає, що під час воєнного стану вибори не проводяться, – зазначив заступник голови ЦВК.

Зміни до законодавства, які б дозволяли вибори під час воєнного стану, не вносилися.

А після його завершення чинний президент та склад Верховної Ради продовжать виконувати повноваження – до проведення виборів в Україні.

– Немає новообраного після закінчення воєнного стану складу ВР – працює чинний склад. Не буде нового президента, обраного на виборах – черговий президент продовжує виконувати свої повноваження, – заявив Сергій Дубовик.

Повноваження місцевого самоврядування завершаться лише в 2025 році. Тому наразі рано говорити про проведення чергових місцевих виборів.

Що каже Конституція та законодавство

Згідно зі ст. 19 закону України Про правовий режим воєнного стану, під час дії цього режиму заборонено проводити вибори президента та Верховної Ради.

У ст. 83 Конституції зазначається, що в разі завершення строку повноважень ВР під час воєнного стану “її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії ВР, обраної після скасування воєнного стану”.

Стаття 108 передбачає, що президент України виконує свої повноваження до вступу на посаду новообраного президента.

Вибори до парламенту мали б відбутися у жовтні 2023 року, а президента – наприкінці березня 2024-го.

Вибори в Україні: що відомо

Тема виборів спершу пролунала в заяві президента Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Тіні Кокса. Він висловив думку, що Україна має провести чесні, вільні президентські та парламентські вибори, навіть за умови воєнного стану.

На це відреагував секретар РНБО Олексій Данілов, наголосивши, що під час воєнного стану вибори в Україні неможливі.

6 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні не буде виборів під час повномасштабної війни.

Водночас нардеп, представник президента у ВР Федір Веніславський зазначив, що “існують стовідсоткові підстави сумніватися в легітимності президента, гіпотетично обраного під час воєнного стану”.

Згідно з опитуванням, 81% українців вважають, що вибори мають проходити вже після війни. Зараз вони не на часі.

Джерело : Радіо Свобода

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.