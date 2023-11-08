Укр Рус Eng
Игры
Укр Рус Eng
Популярные
Полицейские нашли военного, который подарил Частякову гранату — МВД
6 ноября – годовщина освобождения Киева от нацистов: как это было
На фронте погиб одессит, семью которого в прошлом году убила российская ракета
Под Киевом от взрыва гранаты погиб помощник Залужного Частяков, ранен его 13-летний сын
Призыв отменят: набирать людей в армию будут иначе
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Жестоко пытал людей. В ГУР подтвердили ликвидацию экс-главы “народной милиции ЛНР” Филипоненко

Жестоко пытал людей. В ГУР подтвердили ликвидацию экс-главы “народной милиции ЛНР” Филипоненко

Во временно оккупированном Луганске подорвали депутата “народного совета ЛНР”, экс-начальника управления “народной милиции ЛНР” Михаила Филипоненко.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

— Час назад в Луганске трагически погиб наш коллега, депутат народного совета ЛНР, бывший председатель СЦКК ЛНР, бывший начальник управления народной милиции ЛНР, человек, который стоял у истоков создания народного ополчения республики, полковник Михаил Юрьевич Филипоненко, — написал депутат “совета ЛНР” Юрий Юров.

РосСМИ пишут, что в авто коллаборанта сработало взрывное устройство.

Сейчас смотрят

В сети также публикуют фото с места происшествия.

Жестоко пытал людей. В ГУР подтвердили ликвидацию экс-главы “народной милиции ЛНР” Филипоненко
Жестоко пытал людей. В ГУР подтвердили ликвидацию экс-главы “народной милиции ЛНР” Филипоненко
Жестоко пытал людей. В ГУР подтвердили ликвидацию экс-главы “народной милиции ЛНР” Филипоненко
Жестоко пытал людей. В ГУР подтвердили ликвидацию экс-главы “народной милиции ЛНР” Филипоненко

Уничтожение коллаборанта подтвердили в украинской разведке.

В ГУР отметили, что Филипоненко погиб 8 ноября 2023 года в 08:40 в результате взрыва автомобиля.

— Он был причастен к организации застенков на оккупированных территориях Луганской области, где военнопленные и гражданские заложники подвергались нечеловеческим пыткам. Сам Филипоненко лично жестоко пытал людей, — говорится в сообщении.

Военный преступник, который ранее занимал должность так называемого министра внутренних дел террористического образования “ЛНР”, жил по адресу г. Луганск, улица Парашютная, 48.

Специальную операцию по ликвидации палача реализовали совместно с представителями движения сопротивления.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Что известно о ликвидированном коллаборанте

Филипоненко родился в 1975 году в Луганске, окончил Киевский национальный университет строительства и архитектуры, неудачно баллотировался в Верховную Раду Украины от партии Новая политика.

С 2014 года служил в так называемой народной милиции ЛНР, участвовал в боевых действиях. С 2017 года “исполнял обязанности начальника управления народной милиции ЛНР”.

В сентябре 2023 года избран “депутатом Народного совета ЛНР”.

7 октября в оккупированной Новой Каховке Херсонской области взорвалась машина главы местного отделения путинской Единой России Владимира Малова.

Читайте также
За время войны СБУ и ГУР ликвидировали десятки российских чиновников и коллаборантов на ВОТ и в РФ — СМИ
Жестоко пытал людей. В ГУР подтвердили ликвидацию экс-главы “народной милиции ЛНР” Филипоненко

Фото: российские Telegram-каналы

Война в Украине, Луганск
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Рада поддержала перенаправление военного НДФЛ в госбюджет на оборону
Снаряди, боєприпаси
Затяжная война — значительный риск для экономических перспектив Украины: прогноз МВФ
економіка, ВВП прогноз Нацбанку
Рада продлила военное положение и мобилизацию еще на три месяца
Верховна Рада
Франция планирует выделить в фонд поддержки Украины €200 млн
Себастьєн Лекорню

Загрузка

Игры
Видео
Боррель: Украина сдвинула очередь на вступление в ЕС. Что это значит

Стабильный мир в Украине, членство в ЕС и мощная оборонная промышленность – послы Евросоюза обсудили, каким видят мир в Украине и ключевые гарантии мира нашему государству в долгосрочной перспективе. Заседание прошло традиционно в Брюсселе. К европейским послам обратились Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель.

Наталья Луценко
”Меня расстреляли, но я выжил”: история воина, которого спасло настоящее чудо
Жестоко пытал людей. В ГУР подтвердили ликвидацию экс-главы “народной милиции ЛНР” Филипоненко
Парамедики делают невозможное: как спасают военных на передовой
Жестоко пытал людей. В ГУР подтвердили ликвидацию экс-главы “народной милиции ЛНР” Филипоненко
Заявление Борреля об Украине Военные судят за коррупцию | Новости Факты ICTV за 06.11.2023
Жестоко пытал людей. В ГУР подтвердили ликвидацию экс-главы “народной милиции ЛНР” Филипоненко
Новая тактика РФ | Херсонец сливал данные россиянам | Новости Факты ICTV за 06.11.2023
Жестоко пытал людей. В ГУР подтвердили ликвидацию экс-главы “народной милиции ЛНР” Филипоненко
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь