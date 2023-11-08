Жестоко пытал людей. В ГУР подтвердили ликвидацию экс-главы “народной милиции ЛНР” Филипоненко

Во временно оккупированном Луганске подорвали депутата “народного совета ЛНР”, экс-начальника управления “народной милиции ЛНР” Михаила Филипоненко.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

— Час назад в Луганске трагически погиб наш коллега, депутат народного совета ЛНР, бывший председатель СЦКК ЛНР, бывший начальник управления народной милиции ЛНР, человек, который стоял у истоков создания народного ополчения республики, полковник Михаил Юрьевич Филипоненко, — написал депутат “совета ЛНР” Юрий Юров.

РосСМИ пишут, что в авто коллаборанта сработало взрывное устройство.

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В сети также публикуют фото с места происшествия.

Уничтожение коллаборанта подтвердили в украинской разведке.

В ГУР отметили, что Филипоненко погиб 8 ноября 2023 года в 08:40 в результате взрыва автомобиля.

— Он был причастен к организации застенков на оккупированных территориях Луганской области, где военнопленные и гражданские заложники подвергались нечеловеческим пыткам. Сам Филипоненко лично жестоко пытал людей, — говорится в сообщении.

Военный преступник, который ранее занимал должность так называемого министра внутренних дел террористического образования “ЛНР”, жил по адресу г. Луганск, улица Парашютная, 48.

Специальную операцию по ликвидации палача реализовали совместно с представителями движения сопротивления.

Что известно о ликвидированном коллаборанте

Филипоненко родился в 1975 году в Луганске, окончил Киевский национальный университет строительства и архитектуры, неудачно баллотировался в Верховную Раду Украины от партии Новая политика.

С 2014 года служил в так называемой народной милиции ЛНР, участвовал в боевых действиях. С 2017 года “исполнял обязанности начальника управления народной милиции ЛНР”.

В сентябре 2023 года избран “депутатом Народного совета ЛНР”.

7 октября в оккупированной Новой Каховке Херсонской области взорвалась машина главы местного отделения путинской Единой России Владимира Малова.

Фото: российские Telegram-каналы

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