Жорстоко катував людей. У ГУР підтвердили ліквідацію ексочільника “народної міліції ЛНР” Філіпоненка

У тимчасово окупованому Луганську підірвали депутата “народної ради ЛНР”, ексначальника управління “народної міліції ЛНР” Михайла Філіпоненка.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

– Годину тому в Луганську трагічно загинув наш колега, депутат народної ради ЛНР, колишній голова СЦКК ЛНР, колишній начальник управління народної міліції ЛНР, людина, яка стояла біля джерел створення народного ополчення республіки, полковник Михайло Юрійович Філіпоненко, – написав депутат “ради ЛНР” Юрій Юров.

РосЗМІ пишуть, що в авто колаборанта спрацював вибуховий пристрій.

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У мережі також публікують фото з місця події.

Знищення колаборанта підтвердили в українській розвідці.

В ГУР зазначили, що Філіпоненко загинув 8 листопада 2023 року о 08:40 внаслідок вибуху автомобіля.

– Він був причетний до організації катівень на окупованих територіях Луганської області, де військовополонені та цивільні заручники зазнавали нелюдських тортур. Сам Філіпоненко особисто жорстоко катував людей, – йдеться у повідомленні.

Воєнний злочинець, який таніше обіймав посаду так званого міністра внутрішніх справ терористичного утворення “ЛНР”, мешкав за адресою м. Луганськ, вулиця Парашутна, 48.

Спеціальну операцію з ліквідації ката реалізували спільно з представниками руху опору.

Що відомо про ліквідованого колаборанта

Філіпоненко народився 1975 року в Луганську, закінчив Київський національний університет будівництва та архітектури, невдало балотувався до Верховної Ради України від партії Нова політика.

З 2014 року служив у так званій народній міліції ЛНР, брав участь у бойових діях. Із 2017 року “виконував обов’язки начальника управління народної міліції ЛНР”.

У вересні 2023 року обраний “депутатом Народної ради ЛНР”.

7 жовтня в окупованій Новій Каховці Херсонської області вибухнула автівка голови місцевого відділення путінської Єдиної Росії Володимира Малова.

Фото: російські Telegram-канали

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