Работаем над ПВО. Этой зимой сложности могут быть не меньшими, чем в прошлом году — Зеленский
Украина продолжает готовиться к зиме, усиливая противовоздушную оборону.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
По его словам, этой зимой сложности могут быть не меньшими, чем в прошлом году.
— Работаем со всеми партнерами ради систем ПВО для Украины — стараемся фактически каждую неделю добавлять силы нашему воздушному щиту, — сказал Зеленский.
Он отметил, что чем более защищенными будут украинское небо, украинские города и села, тем больше будет возможностей у граждан для экономической активности. В частности, и для производств — в том числе оборонных.
— Что бы ни происходило в мире, Украина будет иметь свою силу, чтобы защищать свой суверенитет, — добавил президент.
Ранее в Литве заявили о готовности помогать Украине в энергетической сфере, по которой российские войска ближайшей зимой могут нанести новые ракетные и беспилотные удары.
Защитника Евгения Романа. Россияне взяли его в плен, расстреляли, фактически казнили, но он выжил и дополз до позиций наших армейцев. Евгений говорит, что выжил благодаря Богу и вероятно потому, что имеет еще предназначение в этой жизни.Оксана Михайлова