Работаем над ПВО. Этой зимой сложности могут быть не меньшими, чем в прошлом году — Зеленский

Украина продолжает готовиться к зиме, усиливая противовоздушную оборону.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, этой зимой сложности могут быть не меньшими, чем в прошлом году.

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— Работаем со всеми партнерами ради систем ПВО для Украины — стараемся фактически каждую неделю добавлять силы нашему воздушному щиту, — сказал Зеленский.

Он отметил, что чем более защищенными будут украинское небо, украинские города и села, тем больше будет возможностей у граждан для экономической активности. В частности, и для производств — в том числе оборонных.

— Что бы ни происходило в мире, Украина будет иметь свою силу, чтобы защищать свой суверенитет, — добавил президент.



Ранее в Литве заявили о готовности помогать Украине в энергетической сфере, по которой российские войска ближайшей зимой могут нанести новые ракетные и беспилотные удары.

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