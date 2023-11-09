Працюємо над ППО. Цієї зими складнощі можуть бути не меншими, ніж торік – Зеленський

Україна продовжує готуватись до зими, посилюючи протиповітряну оборону.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, цієї зими складнощі можуть бути не меншими, ніж торік.

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– Працюємо з усіма партнерами заради систем ППО для України – стараємося фактично щотижня додавати сили нашому повітряному щиту, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що чим більш захищеними будуть українське небо, українські міста й села, тим більше буде можливостей у громадян для економічної активності. Зокрема, і для виробництв – у тому числі оборонних.

– Хоч би що відбувалось у світі, Україна матиме свою силу, щоб захищати свій суверенітет, – додав президент.

Раніше у Литві заявили про готовність надалі допомагати Україні в енергетичній сфері, по якій російські війська найближчої зими можуть завдати нових ракетних і дронових ударів.

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