Працюємо над ППО. Цієї зими складнощі можуть бути не меншими, ніж торік – Зеленський
Україна продовжує готуватись до зими, посилюючи протиповітряну оборону.
Про це заявив президент Володимир Зеленський.
За його словами, цієї зими складнощі можуть бути не меншими, ніж торік.
– Працюємо з усіма партнерами заради систем ППО для України – стараємося фактично щотижня додавати сили нашому повітряному щиту, – сказав Зеленський.
Він зазначив, що чим більш захищеними будуть українське небо, українські міста й села, тим більше буде можливостей у громадян для економічної активності. Зокрема, і для виробництв – у тому числі оборонних.
– Хоч би що відбувалось у світі, Україна матиме свою силу, щоб захищати свій суверенітет, – додав президент.
Раніше у Литві заявили про готовність надалі допомагати Україні в енергетичній сфері, по якій російські війська найближчої зими можуть завдати нових ракетних і дронових ударів.
Захисника Євгенія Романа. Росіяни взяли його в полон, розстріляли, фактично стратили, але він вижив і доповз до позицій наших армійців. Євгеній каже, що вижив завдяки Богу і певно тому, що має ще призначення в цьому житті.Оксана Михайлова