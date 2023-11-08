Украина эвакуировала из сектора Газа первую группу из 43 украинцев — Зеленский
Украина успешно эвакуировала из сектора Газа первую группу из 43 украинцев.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Сейчас они в безопасности на территории Египта под опекой украинских дипломатов.
— Мы также помогли эвакуировать 36 граждан Молдовы. Рады помочь нашим дружественным соседям, — отметил президент.
Зеленский добавил, что эвакуация продолжается. Наши посольства в Израиле и Египте, другие причастные украинские ведомства продолжают работу над эвакуацией наших граждан.
Эвакуация украинцев из сектора Газа
Накануне вечером из сектора Газа началась эвакуация украинцев, и уже удалось выпустить первую группу граждан Украины через КПП с Египтом.
Как пишет Суспільне со ссылкой на местного жителя, гражданина Украины, который на месте координирует украинцев, по состоянию на 17:00 7 ноября удалось эвакуировать около 20 человек.
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