Украина эвакуировала из сектора Газа первую группу из 43 украинцев — Зеленский

Украина успешно эвакуировала из сектора Газа первую группу из 43 украинцев.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Сейчас они в безопасности на территории Египта под опекой украинских дипломатов.

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— Мы также помогли эвакуировать 36 граждан Молдовы. Рады помочь нашим дружественным соседям, — отметил президент.

Зеленский добавил, что эвакуация продолжается. Наши посольства в Израиле и Египте, другие причастные украинские ведомства продолжают работу над эвакуацией наших граждан.

Эвакуация украинцев из сектора Газа

Накануне вечером из сектора Газа началась эвакуация украинцев, и уже удалось выпустить первую группу граждан Украины через КПП с Египтом.

Как пишет Суспільне со ссылкой на местного жителя, гражданина Украины, который на месте координирует украинцев, по состоянию на 17:00 7 ноября удалось эвакуировать около 20 человек.

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