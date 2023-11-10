Корабельная группировка РФ компактно свернута, ракетоносители спрятаны — Гуменюк

Постоянная “бавовна” в Крыму и погода заставляют оккупантов маневрировать в Черном море и держаться в том районе, который они считают для себя условно безопасным на данном этапе.

Об этом заявила спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфир телемарафона Єдині новини.

— То, что они сейчас пытаются бороться одновременно и со страхом, и со штормом, это тоже нам на пользу, потому что корабельная группировка врага компактно свернута: там 5 кораблей, один — в Азовском, четыре — в Черном море. Ракетоносители скрыты в пунктах базирования. Море неспокойное, оно на нашей стороне, — объяснила она в комментарии ведущей Вікна-новини Яне Брензей.

В то же время отметила, что “яркая во всех отношениях” история с Керченским направлением заставляет врага понимать, что тот район (ближе к Новороссийску с тяготением к восточному побережью Крыма, — Ред.) не такой уж и недосягаемый.

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Комментируя утренние взрывы в поселке Черноморское во временно оккупированном Крыму, Гуменюк отметила, что взрывы на полуострове были и будут, а высокая оценка широты географии “бавовны” свидетельствует о том, что вера в ВСУ крепнет.

Утром 10 ноября стало известно о взрывах в поселке Черноморское в оккупированном Крыму. Предварительно, прилетело по пограничной заставе.

А в Минобороны РФ сообщили о сбивании над полуостровом двух дронов.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

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