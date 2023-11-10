Корабельне угруповання РФ компактно згорнуте, ракетоносії приховані – Гуменюк

Постійна “бавовна” в Криму та погода змушують окупантів маневрувати в Чорному морі та триматися у тому районі, який вважають для себе нині умовно безпечним.

Про це заявила речниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Те, що вони зараз намагаються боротися одночасно і зі страхом, і зі штормом, це теж нам на користь, тому що корабельне угруповання ворога компактно згорнуте: там 5 кораблів, один – в Азовському, чотири – в Чорному морі. Ракетоносії приховані в пунктах базування. Море неспокійне, воно на нашому боці, – пояснила вона в коментарі ведучій Вікна-новин Яні Брензей.

Водночас зауважила, що “яскрава у всіх розуміннях” історія із Керченським напрямком змушує ворога розуміти, що той район (ближче до Новоросійська з тяжінням до східного узбережжя Криму, – Ред.) не такий вже й недосяжний.

Зараз дивляться

Коментуючи вранішні вибухи у селищі Чорноморське в тимчасово окупованому Криму, Гуменюк наголосила, що вибухи на півострові були і будуть, а висока оцінка широти географії “бавовни” свідчить про те, що віра в ЗСУ міцнішає.

Вранці 10 листопада стало відомо про вибухи у селищі Чорноморське в окупованому Криму. Попередньо, прилетіло по прикордонній заставі.

А в Міноборони РФ повідомили про збиття над півостровом двох дронів.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

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