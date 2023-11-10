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ВСУ перерезали дорогу Олешки — Новая Каховка по меньшей мере в двух районах — ISW

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины установили контроль над новыми позициями в Крынках (30 км к северо-востоку от Херсона) и ведут контрнаступление на россиян к югу и юго-западу от поселка.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российский военный блогер сообщил, что ВСУ продвинулись к лесу к югу от Крынок. Также украинские войска атаковали оккупантов в районе Поймы (12 км к востоку от Херсона), Песчановки (13 км к востоку от Херсона), Подстепного (17 км к востоку от Херсона и 4 км от Днепра) и пытаются занять позиции между Подстепным и Козачьими Лагерями (23 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от Днепра).

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Украинские военкоры утверждают, что украинские подразделения установили полный контроль над позициями от Антоновского ж/д моста севернее Поймы до Антоновского автомобильного моста севернее Олешек и перерезали дорогу Олешки — Новая Каховка (53 км к северо-востоку от Херсона) как минимум на двух участках.

ВСУ имеют постоянный контроль на позициях на позициях на позициях Херсонщины — ISW

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В Херсонской области с основном задействованы части 22 армейского корпуса (бывший Черноморский флот) и 70 мотострелковой дивизии 18 общевойсковой армии, а также 177 морской пехотный полк (Каспийская флотилия).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 625-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: ISW
Война в Украине, Херсон, Херсонская область
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