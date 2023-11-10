ЗСУ перерізали дорогу Олешки – Нова Каховка щонайменше у двох районах – ISW

Сили оборони України встановили контроль над новими позиціями в Кринках (30 км на північний схід від Херсона) і ведуть контрнаступ на росіян на південь і південний захід від селища.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російський військовий блогер повідомив, що ЗСУ просунулися до лісу на південь від Кринок. Також українські війська атакували окупантів у районі Пойми (12 км на схід від Херсона), Піщанівки (13 км на схід від Херсона), Підстепного (17 км на схід від Херсона і 4 км від Дніпра) і намагаються зайняти позиції між Підстепним і Козачими Лагерями (23 км на північний схід від Херсона і 2 км від Дніпра).

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Українські військкори стверджують, що українські підрозділи встановили повний контроль над позиціями від Антонівського залізничного мосту на північ від Пойми до Антонівського автомобільного мосту на північ від Олешок і перерізали дорогу Олешки – Нова Каховка (53 км на північний схід від Херсона) щонайменше на двох ділянках.

У Херсонській області здебільшого залучені частини 22 армійського корпусу (колишній Чорноморський флот) і 70 мотострілецької дивізії 18 загальновійськової армії, а також 177 морський піхотний полк (Каспійська флотилія).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 625-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : ISW

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