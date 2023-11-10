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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ЗСУ перерізали дорогу Олешки – Нова Каховка щонайменше у двох районах – ISW

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України встановили контроль над новими позиціями в Кринках (30 км на північний схід від Херсона) і ведуть контрнаступ на росіян на південь і південний захід від селища.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російський військовий блогер повідомив, що ЗСУ просунулися до лісу на південь від Кринок. Також українські війська атакували окупантів у районі Пойми (12 км на схід від Херсона), Піщанівки (13 км на схід від Херсона), Підстепного (17 км на схід від Херсона і 4 км від Дніпра) і намагаються зайняти позиції між Підстепним і Козачими Лагерями (23 км на північний схід від Херсона і 2 км від Дніпра).

Зараз дивляться

Українські військкори стверджують, що українські підрозділи встановили повний контроль над позиціями від Антонівського залізничного мосту на північ від Пойми до Антонівського автомобільного мосту на північ від Олешок і перерізали дорогу Олешки – Нова Каховка (53 км на північний схід від Херсона) щонайменше на двох ділянках.

ЗСУ мають постійний контроль на позиціях на позиціях Херсонщини – ISW

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У Херсонській області здебільшого залучені частини 22 армійського корпусу (колишній Чорноморський флот) і 70 мотострілецької дивізії 18 загальновійськової армії, а також 177 морський піхотний полк (Каспійська флотилія).

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Джерело: ISW
Війна в Україні, Херсон, Херсонська область
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