ЗСУ перерізали дорогу Олешки – Нова Каховка щонайменше у двох районах – ISW
Сили оборони України встановили контроль над новими позиціями в Кринках (30 км на північний схід від Херсона) і ведуть контрнаступ на росіян на південь і південний захід від селища.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Російський військовий блогер повідомив, що ЗСУ просунулися до лісу на південь від Кринок. Також українські війська атакували окупантів у районі Пойми (12 км на схід від Херсона), Піщанівки (13 км на схід від Херсона), Підстепного (17 км на схід від Херсона і 4 км від Дніпра) і намагаються зайняти позиції між Підстепним і Козачими Лагерями (23 км на північний схід від Херсона і 2 км від Дніпра).
Українські військкори стверджують, що українські підрозділи встановили повний контроль над позиціями від Антонівського залізничного мосту на північ від Пойми до Антонівського автомобільного мосту на північ від Олешок і перерізали дорогу Олешки – Нова Каховка (53 км на північний схід від Херсона) щонайменше на двох ділянках.
У Херсонській області здебільшого залучені частини 22 армійського корпусу (колишній Чорноморський флот) і 70 мотострілецької дивізії 18 загальновійськової армії, а також 177 морський піхотний полк (Каспійська флотилія).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 625-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Завантаження
Швидкі, маневрені й мобільні – установки Партизан-Град несподівано з’являються на різних позиціях, “насипають” ворогу і їдуть геть. З ними на Запорізькому напрямку вправно працюють бійці 108 бригади ТрО.Андрій Почтєв