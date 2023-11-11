РФ заставляет украинских детей сообщать о “минировании” — Лубинец

С территории Российской Федерации вербуют украинских детей, заставляя несовершеннолетних сообщать о якобы минировании школ и других учебных заведений.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, это стало достаточно массовым явлением в последнее время.

Омбудсмен подчеркнул, что необходимо противодействовать этому и осуществлять разъяснительные мероприятия с детьми и подростками в учебных заведениях.

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По мнению омбудсмена, детям необходимо максимально подробно объяснить, что россияне хотят использовать украинцев в преступных действиях.

По словам Лубинца, Офис омбудсмена направит письмо в Министерство образования и науки Украины с просьбой провести просветительские занятия со школьниками и студентами.

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