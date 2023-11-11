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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ змушує українських дітей повідомляти про “мінування” – Лубінець

РФ змушує українських дітей повідомляти про “мінування” – Лубінець
Фото: Офіс президента

З території Російської Федерації вербують українських дітей, змушуючи неповнолітніх повідомляти про нібито мінування шкіл та інших навчальних закладів.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, це стало досить масовим явищем останнім часом.

Омбудсмен наголосив, що необхідно протидіяти цьому та здійснювати роз’яснювальні заходи з дітьми та підлітками у навчальних закладах.

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На думку омбудсмена, дітям необхідно максимально детально пояснити, що росіяни хочуть використовувати українців у злочинних діях.

За словами Лубінця, Офіс омбудсмена направить лист до Міністерства освіти та науки України з проханням провести просвітницькі заняття зі школярами та студентами.

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Війна в Україні, Дмитро Лубінець, підлітки, Українці, Школа, Школярі
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