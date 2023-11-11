В Токмаке оккупанты задержали подростка: что известно

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области российские захватчики задержали подростка, в доме которого нашли боеприпасы.

Об этом заявил городской глава Мелитополя Иван Федоров в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

— Что интересно, что эти боеприпасы оставили сами российские военные, которые в этом доме проживали несколько недель, — рассказал мэр Мелитополя.

По его информации, российские оккупанты аргументировали арест подростка тем, что он якобы готовил теракт. Однако Федоров ставит под сильное сомнение обвинения российской стороны.

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