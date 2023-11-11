Мир стоит на распутье: Зеленский обратился к Парижскому форуму мира

Мир стоит на распутье, но постепенно прилагаются усилия по внедрению Украинской формулы мира.

Об этом 10 ноября заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеовыступления на Парижском форуме мира.

— Я рад возможности обратиться к вам и благодарен, что в такие сложные, турбулентные времена Парижский форум мира остается действенным и вносит свой вклад в глобальное сотрудничество. И — что действительно важно для глобальной стабильности — он укрепляет сотрудничество между Европой и Африкой, Азией, Латинской Америкой, — начал украинский лидер.

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Глава государства подчеркнул, что сегодня “мир стоит на распутье”.

— Локальные войны могут спровоцировать глобальный коллапс. Страдания, которые испытывает та или иная нация, могут затянуть в пропасть соседние народы. Но мир не обречен на катастрофы и страдания. Мы способны сделать правильный поворот, — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский уверен, что именно сотрудничество и единство всех, кто действительно ценит мир, может предотвратить катастрофы и остановить страдания народов.

— В этом важна каждая нация! Об этом важно помнить. Нет нескольких “великих”, которые якобы могут что-то решать за всех в мире. Все народы равны, и каждый народ заслуживает уважения. Только такой подход может реализовать право каждого ребенка каждого народа на мир, в котором будет больше примеров достижения мира, чем историй его разрушения, — заявил украинский лидер.

Глава государства напомнил, что им была предложена Украинская формула мира, которая имеет целью защитить украинский народ и создать глобально значимый прецедент восстановления честного мира.

— Я рассчитывал на глобальные усилия, на объединение мирового большинства, на сотрудничество, которое объединяет все континенты. И постепенно мы этого достигаем, — сказал он.

Владимир Зеленский поблагодарил каждого из участников, кто поддерживает эти усилия по реализации Формулы мира и призвал “приумножать единство и совместные усилия ради того, чтобы дать миру необходимые ответы на имеющиеся глобальные вопросы”.

— Сложные вопросы. Но нет таких трудностей, которые нельзя было бы преодолеть единством людей, — добавил он.

Украинский президент отдельно поблагодарил Францию и президента Эммануэля Макрона за “непоколебимую веру в глобальное сотрудничество, за новые форматы такого сотрудничества, за их неисчерпаемую энергию в работе над объединением мира”.

Также глава украинского государства поблагодарил президента Европейского Совета Шарля Мишеля за “лидерство и за то, что направляешь силу Европы на глобальное благо”.

Источник : Офис президента

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