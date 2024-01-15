ГБР провело обыски в одном из райсудов Киева: при чем здесь экс-нардеп Жеваго

15 января сотрудники ГБР пришли с обысками в один из киевских районных судов в рамках расследования дела о присвоении имущества владельцами и менеджментом банка Финансы и Кредит.

Как известно, главным фигурантом в деле является экс-нардеп и акционер этого финучреждения Константин Жеваго, которого подозревают в организации механизма растраты $113 млн банка Финансы и Кредит, что нанесло ущерб интересам государства и вкладчиков.

По данным следствия, чтобы избежать уголовной ответственности, бизнесмен обратился за помощью к судье этого столичного райсуда.

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Обыски проводились в служебных кабинетах судьи, откуда изъяли вещественные доказательства.

В ГБР отметили, что проведение следственных действий в помещении суда никоим образом не связано с выполнением служебных обязанностей и осуществлением законного судопроизводства этим судьей, как и не имеет целью оказание давления на него.

— Досудебное расследование осуществляется по факту заранее не обещанного содействия участникам преступной организации, совершенного должностным лицом с использованием служебного положения, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 256 УК Украины, — объяснили в Бюро.

Что известно о деле Жеваго

17 сентября 2015 года НБУ признал банк Финансы и Кредит неплатежеспособным. На момент принятия решения о банкротстве 97,67% акций банка принадлежали Константину Жеваго.

В сентябре 2019 года Жеваго заочно вручили подозрение по делу о растрате 2,5 млрд грн банка Финансы и Кредит. А в октябре того же года его объявили в розыск.

Константина Жеваго задержали в конце декабря 2022 года на элитном курорте Куршевель во Франции по запросу Украины. Однако местный суд отказал в его экстрадиции.

По состоянию на сегодня наложен арест на имущество Жеваго, а также связанных с ним юридических лиц. Речь идет об акциях его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости.

Также наложен арест на имущество других юридических лиц, которые связаны с Жеваго: 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.

В октябре 2020 года арестованные активы более чем на 300 млн грн были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

В июле 2023 года на Кипре задержали бывшего заместителя председателя правления АО Банк Финансы и Кредит — сообщника Жеваго в отмывании средств.

Жеваго является фигурантом многих дел. Последнее подозрение объявлено в августе 2023 года. Оно касается попытки подкупа председателя и судей Верховного суда Украины.

Источник : ГБР

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